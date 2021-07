‘Paranaense nunca fue superior a nosotros’: Juan Carlos Osorio

América de Cali perdió 0-1 este martes en Pereira, donde Juan Carlos Osorio se estrenó como técnico, dejando algunos aspectos positivos ante el brasileño Atlético Paranaense por los octavos de final de la Copa Sudamericana.



Osorio atendió la rueda de prensa y la primera inquietud fue si la salida de Luis Paz afectó un poco el funcionamiento defensivo, a lo que respondió: “Este es un equipo que está diseñado para atacar, me parece que la modificación de que jugara Kevin (Andrade) por Luis no desmejoró o empeoró en ningún aspecto el juego del equipo, por el contrario, le dio más fluidez en el tercio medio y tuvimos mejor distribución”.



Sobre las tareas que cumplió Andrade como lateral en el primer tiempo y luego como volante en el segundo, manifestó que “en el proceso anterior tuvimos la gran oportunidad con tres jugadores: Stefan Medina, Daniel Bocanegra y Daniel Muñoz de que se convirtieran en hombres polifacéticos, polivalentes, funcionales y que pudieran jugar en una defensa par de cuatro, por dentro o por fuera, en un tres en la mitad, de volante central solo o en un pivote doble como lo hizo hoy y aparte de eso puede jugar de marcador-lateral. Creo que Kevin se está convirtiendo en ese tipo de futbolista y esperamos que a futuro sea jugador de Selección Colombia”.



En cuanto a si el equipo se vio desequilibrado en el tercio defensivo en la recuperación tras pérdida, sostuvo que “no estoy de acuerdo con eso, me parece que la única diferencia fue el gol, que infortunadamente fue en un tiro penalti, pero si nos atenemos a las estadísticas, 52% de posesión contra 48% de ellos y limitarlos a siete tiros de esquina, en las que nunca nos hicieron daño, y a una sola transición en el minuto 38 del primer tiempo, me parece que el equipo compitió muy bien y que tenemos que mejorar todo en el aspecto ofensivo, pero defensivamente fuimos muy correctos en nuestro comportamiento”.



También se refirió a la forma en que se vio afectado al no contar con los jugadores que se quedaron sin inscribir: “Mucho, esto es fútbol profesional y por situaciones que conocemos tuvimos que actuar sin muchos de nuestros jugadores que esperamos que sean más influyentes o tan influyentes como los de hoy, que no tengamos que depender al final de una restricción para alinearlos, sino que sea una estricta decisión táctica, por eso con las preguntas anteriores no estoy de acuerdo”.



Sobre la derrota, que duele, pero que tiene sus atenuantes, señaló: “Hay que analizar las formas, las maneras, creo que el rival nunca tuvo secuencias largas en tercio medio, lo que me indica que nunca fue superior a nosotros. Ahora, si consideramos los jugadores que participaron, los jóvenes que entraron en el segundo tiempo para rematar el juego, caso de Émerson, Joao y que de inicio haya jugado Carlos Cortés Barreiro, me parece que vamos por muy buen camino”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces