Portilla lamentó eliminación en Sudamericana: 'unas entran, otras no'

En la noche del miércoles, América de Cali sufrió una dolorosa eliminación en la primera fase de la Copa Sudamericana contra el Deportivo Independiente Medellín, en el Estadio Pascual Guerrero. El mediocampista Juan Camilo Portilla, analizó lo realizado por el grupo, que a pesar de que superior en los 90 minutos, perdió el pase a la fase de grupos al caer por penales 1-3.

“La verdad es bastante doloroso, porque era una aspiración que tanto los hinchas como nosotros la teníamos de poder pasar esta ronda, aspirando a este torneo internacional. Nos duele, a los hinchas pedirle disculpas, pero de antemano decirles que nosotros siempre dimos todo. Pienso que nos vimos en la adversidad muchas veces y sin embargo logramos remontar, desafortunadamente a la hora de los penales no tuvimos esa buena ejecución y por ende nos terminamos quedando afuera”.



Fue claro a la hora de hablar de la falta de definición: “nos faltó ser más contundentes a la hora de marcar, tanto en el primer tiempo con el segundo tuvimos varias posibilidades de gol con Iago y Adrián, pero son situaciones que se presentan en el partido y así como unas entran, otras no. Pienso que quizás, si hubiéramos tenido más contundencia en esas opciones claras de gol que tuvimos, el resultado hubiese sido diferente”.



Resaltó los errores del partido de ida, que fueron importantes a la hora de definir la serie: “analizando y siendo muy sincero, el partido que tuvimos en Medellín no fue el mejor con muchos errores y desaciertos, por eso nos vinimos derrotados y a pesar de eso, acá en casa logramos darle vuelta a la situación, pero si hubiésemos sacado un mejor resultado Medellín, hubiéramos tenido más posibilidades y más cerca de poder pasar”.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15