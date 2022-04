Javier Méndez resaltó el desempeño del DIM, a pesar de perder en Copa

Deportivo Independiente Medellín cayó 0-1 contra Internacional de Brasil, por la tercera fecha en la Copa Sudamericana 2022. En conferencia de prensa, Javier Méndez analizó el rendimiento del grupo y lo que viene en los tres frentes: Liga, Copa Colombia y Sudamericana.

“Me voy sin reproches, lo dejamos todo, había que salir con cabeza en alto, sufrimos un desajuste que pagamos caro. En el segundo tiempo, no pasaron de la mitad de la cancha, generamos varias chances para ganar, que el arquero de ellos sacó muy bien. Destaco la entrega del grupo y ahora queda pensar en lo que viene”, comentó el ex Racing y Danubio de Montevideo.



En cuanto al juego, Méndez expresó que “en el primer tiempo, tratamos de poblar el medio, porque ellos tenían un buen manejo de balón. En el segundo tiempo, tratamos de hacer otra estrategia, buscando las bandas, donde fuimos superiores. Queríamos esperarlos para hacerles daño, en el segundo tiempo tuvimos más intensidad y manejamos bien el balón”.



Finalmente, el jugador habló sobre haber disputado el encuentro en Pereira y no en Medellín, Javier remarcó que “uno siempre quiere jugar de local y más en Medellín ha sido muy importante, tenemos una hinchada es fantástica, que nos acompaña, el esfuerzo para acompañarnos es increíble. El campo de juego acá no nos favoreció, en Medellín es una alfombra. Queremos en algún momento regalarles lo que tanto ellos quieren”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8