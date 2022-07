Ítalo Cervino tras eliminación: ‘valoro lo que hicieron mis jugadores’

Deportivo Cali terminó su participación en las copas internacionales, luego de perder 2-1 contra Melgar de Perú por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2022, en el estadio Monumental de la UNSA de Arequipa, contra los dirigidos por Néstor Lorenzo. Luego del compromiso el técnico encargado del Cali, Ítalo Cervino, analizó lo que fue la presentación de su equipo.

“Tuvimos dos sesiones de entrenamiento en Colombia y una acá, en tres sesiones lo podemos trabajar, pero asimilarlo de una vez en competencia es difícil, se requiere de mucho entrenamiento, ellos lo trataron de hacer, valoro eso, me siento orgulloso de ellos que trataron de hacer lo que se les pidió. Obviamente les costó mucho, jugamos contra un gran rival, el campeón peruano y con un excelente cuerpo técnico, pero valoro lo que hicieron mis jugadores”.

Habló del cambio de posición de Kevin Velasco: “la verdad con Kevin, él es más importante arriba como extremo, hoy lastimosamente tuvo un pinchazo Christian Mafla y por ende me tocó retrocederlo, pero si no, no lo hubiera hecho”

Fue interrogado sobre su pensamiento en la jugada del penal: “realmente me queda la duda, porque a veces lo pitan y a veces no. Es un jugador que se tira en barredora y es muy difícil que se tire con una mano atrás, le pega y le roza en el hombro, me queda la duda”.

Al final destacó el trabajo del equipo peruano: “En esa jugada Melgar hace el gol, toma la confianza y más que es un muy buen equipo y fue muy difícil contrarrestar eso, pero creo que también antes de ese penal tuvimos opciones, la opción más clara del partido la desperdiciamos en el primer tiempo con Kevin Velasco, hubiera cambiado la historia del partido, pero no hay que reprocharnos nada, jugamos contra un excelente rival y muy meritorio el triunfo de ellos”.

Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15