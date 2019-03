Equidad, a iniciar su participación continental con el pie derecho

El Independiente de Paraguay, que milita desde este año en la segunda división, se estrenará este miércoles en la Copa Sudamericana ante La

Equidad de Colombia, en un partido programado para las 21H30 locales en el estadio Defensores del Chaco, perteneciente a la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

El conjunto guaraní, dirigido por el argentino Mario Jara, medirá al cuadro cafetero sin haber disputado un solo partido oficial debido a que el calendario de partidos del torneo de segunda, conocido como Intermedia, todavía no comenzó. Es la primera vez, además, que el "Inde" tendrá la experiencia de una competencia internacional.



Los asunceños consiguieron su clasificación tras terminar sextos en el acumulado de los torneos Apertura y Clausura en el 2018, puntaje que no impidió su descenso, que se calcula sobre un promedio de los últimos tres años.



A la falta de ritmo de partidos, se suman las bajas sufridas por la plantilla. El once está conformado con fichajes de última hora para suplir las fugas de sus jugadores a clubes de primera. En el "Inde" formarán parte del equipo el delantero venezolano Bendrix Parra y el volante Hugo Lusardi, considerados como los jugadores de mayor potencial.



En contrapartida, el conjunto "cafetero" llega a la brega después de haber jugado 10 partidos por la Liga. El adiestrador, Humberto Sierra, confirmó en su alineación principal al delantero Carlos Peralta, con cuatro tantos anotados en el torneo local.



Alineaciones probables



Independiente: Diego Morel; Claudio Vargas, José Báez, Reinaldo Benítez, Aníbal Gómez; Jordan Santacruz, Diego Velázquez, Hugo Lusardi, Mateo Gamarra; Richard Martínez y Bendrix Parra.

D.T.: Mario Jara.



Equidad: Diego Novoa; Amaury Torralvo, Andrés Murillo, John García, Walmer Pachecho; Stalin Motta, Pablo Gualco, Neider Solis, Matías Mier; Hansel Zapata y Carlos Peralta.

D.T.: Humberto Sierra.



Árbitro: Raúl Orosco



Hora: 7:30 p.m.



TV: Directv (612)