Medellín y su último debut en Sudamericana: así está el antecedente

El Independiente Medellín busca ser poderoso en la Copa Sudamericana y por Colombia es el único equipo grande que intentará buscar ser protagonista en este torneo internacional, además, por su experiencia previa es una obligación tener un buen rendimiento.

Su rival inicial será Always Ready, equipo al que enfrentarán por primera vez en un torneo continental y eso puede ser un arma de doble filo, pues no hay un antecedente que pueda determinar cómo será el juego.



Por ser boliviano, el Medellín tendría más posibilidades para obtener la victoria, aunque el reto no será la nacionalidad, sino encontrar el buen rendimiento que no ha conseguido de manera regular en el torneo local y que le dé la oportunidad de comenzar con pie derecho su andar a nivel internacional.



Sin embargo, algo puede atormentar a Medellín, pues la última vez que jugaron la Sudamericana, no les fue muy bien y aunque llegaron de la Libertadores en 2023 como uno de los invitados al play-off hacia los octavos de final, el poderoso se fue derrotado en su primer partido de Sudamericana ante San Lorenzo.

En ese último debut, Medellín perdió por la mínima diferencia contra los argentinos y cedieron la llave, pues en la vuelta los de Almagro los superaron 2-0, eliminándolos rápidamente del segundo certamen internacional más importante del continente.



Pese a que iniciará desde fase de grupos y tendrá seis partidos para conseguir un lugar, el poderoso tiene la ilusión de empezar bien en territorio boliviano, pues eso le permitirá llegar con más confianza para su segunda salida ante César Vallejo en condición de local.