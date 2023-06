DIM tendrá un duro rival en Sudamericana: así se jugarán los playoffs

Tras la derrota 3-1 ante Internacional de Porto Alegre, Independiente Medellín terminó tercero en su grupo de Libertadores y cayó a los playoffs de Copa Sudamericana. Ahora, el rojo antioqueño tendrá que jugarse el puesto a octavos frente a San Lorenzo, que terminó segundo en su grupo por detrás de Fortaleza.



Conmebol anunció cómo quedaron definidas las llaves de playoffs en Sudamericana, donde se definirán los otro ocho clasificados a octavos de final, fase en la que ya se encuentran LDU Quito, Guaraní, Bragantino, Sao Paulo, Newell's, Defensa y Justicia, Goiás y Fortaleza.

En este clasificatorio estará Independiente Medellín, que tendrá la dura tarea de vencer en duelos de ida y vuelta a San Lorenzo, donde juegan los colombianos Rafael Pérez y Carlos Sánchez. El vencedor de cada una de las llaves entrará al grupo de los 16 mejores del continente en Sudamericana.



Así se jugarán los playoffs de Sudamericana



Barcelona vs Estudiantes

Ñublense vs Audax Italiano

Patronato vs Botafogo

Colo-Colo vs América MG

Libertad vs Tigre

Corinthians vs Universitario

Sporting Cristal vs Emelec

Ind. Medellín vs San Lorenzo