DIM, con la ilusión de Sudamericana a flor de piel: visita a Guaireña

Deportivo Independiente Medellín visita a Guaireña de Paraguay, este jueves 7 de abril, desde las 7:30 de la noche, por la primera fecha del grupo E en la Copa Sudamericana 2022.



El poderoso pasa por un buen momento deportivo de cara al inicio de esta fase en el certamen continental. Al frente está el conjunto paraguayo con la ilusión y el deseo de hacer historia.

Guaireña, representando al fútbol del interior paraguayo, quiere dar el ‘zarpazo’



A pesar de no pasar por un buen presente en el campeonato paraguayo, donde marchan en el puesto 10, de 12 equipos con seis puntos de 24 posibles, producto de un triunfo, tres empates y cuatro derrotas, Guaireña hace borrón y cuenta nueva, donde buscarán arrancar con el pie derecho como “locales” en el estadio Defensores del Chaco, frente al Deportivo Independiente Medellín.



Y es locales entre comillas, porque Guaireña es un equipo de la ciudad de Villarrica, a 150 kilómetros de la capital paraguaya, un equipo que cumplió seis años como un club profesional y que, a pasos agigantados, está escribiendo su historia deportiva. En cuanto a las novedades del técnico Troadio Duarte, una sola ausencia con respecto al equipo que logró la clasificación contra Nacional de Asunción, se trata del delantero Antonio Marín y en su lugar estaría Mario Otazú.



Entre las figuras de Guaireña, se destaca el delantero colombo venezolano Yeiber Murillo, quien es su carta en el ataque. El jugador de 23 años, llegó esta temporada al club, procedente del Club Nacional de Asunción. También está Diego Godoy, quien pasó por Millonarios.

Medellín, por un arranque poderoso en el grupo



Con la premisa de sumar los primeros tres puntos y picar en punta en el grupo E, Deportivo Independiente Medellín buscará hacer frente en Asunción frente a Guaireña. El poderoso no podrá contar con Andrés Mosquera Marmolejo y el colombo venezolano José Hernández Chávez para este encuentro, debido a molestias físicas en el juego anterior de Liga contra Envigado Fútbol Club. En duda estaría el zaguero Víctor Moreno, quien lo esperarían hasta último momento para ser titular, en caso que no pueda estar, lo reemplazaría Juan Guillermo Arboleda. Por otro lado, Vladimir Hernández se recuperó de su fatiga muscular y podría ser inicialista.



Julio Comesaña, técnico uruguayo quien fue finalista de la Copa Sudamericana 2018 con Junior, habló sobre la expectativa del equipo rojo en afrontar esta competición. “La idea es pensar en lo que tenemos, este momento internacional es importante. Este partido es importante, Guaireña es un rival que no dice mucho, pero es muy peligroso, creen en lo que hacen y lo hace muy bien, este juego es para ganar y más en esta competencia, hay que hacer con valor, valentía, con nuestras herramientas y entregarlo todo, respetando al rival, por algo están donde están”.



Además, “la preocupación que tengo siempre antes de cualquier partido y cualquier competencia, debemos entregarle la información a los jugadores, que lo podamos analizar y llegar a las conclusiones para plantear en el primer tiempo, porque el segundo depende de lo que pase en el juego. Las ausencias las tenemos que sortear con los jugadores que tenemos disponibles”.

Datos entre Guaireña e Independiente Medellín



Este será el primer partido que disputen ambos equipos. Guaireña será el sexto rival paraguayo que el DIM enfrentará por torneos Conmebol, los otros equipos fueron: Olimpia, Cerro Porteño, Sol de América, Libertad y Sportivo Luqueño.



El balance del poderoso contra equipos guaraníes es de 18 partidos, con un balance de ocho victorias, cuatro empates y seis derrotas. 25 goles a favor y 18 en contra.



Las últimas dos visitas del DIM a Paraguay, fueron con resultados agridulces: una derrota contra Sol de América y un triunfo frente a Libertad.





Alineaciones probables



Guaireña: Héctor Espínola; Aquilino Giménez, Miguel Paniagua, Jordan Santacruz, Joel Jiménez; Richard Salinas, Rosalino Toledo, Juan Aguilar, Pablo David Ayala; Mario Otazú, Yeiber Murillo.

D.T.: Troadio Duarte.



Independiente Medellín: Luis Erney Vásquez; Juan David Mosquera, Víctor Moreno (Juan Guillermo Arboleda), Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; Javier Méndez, Adrián Arregui, David Loaiza, Felipe Pardo, Vladimir Hernández; Luciano Pons.

D.T.: Julio Comesaña.



Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Defensores del Chaco.



Árbitro: Augusto Menéndez (Perú).



T.V.: Directv Sports.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8