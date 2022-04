Comesaña quedó muy molesto por los errores del DIM en Sudamericana

Deportivo Independiente Medellín pudo marcar diferencia en su grupo de la Copa Sudamericana, pero tuvo que conformarse con un empate sobre el modesto Guaireña de Paraguay. Al final del partido, en conferencia de prensa, Julio Comesaña lamentó los errores cometidos por el equipo y espera que las cosas mejoren para los juegos que vienen, a pesar de no tener mucho tiempo para trabajar.

“No es lo que queríamos, pero sabíamos que íbamos a enfrentar a un equipo complicado, difícil. Se habla mucho, incluso muchas veces despectivamente de los equipos, quienes hablan de esas cosas no entienden mucho del juego. Este equipo es difícil y lo que hace, lo hace muy bien, contrataca muy rápido, cierra muy bien las líneas de pase internas, en el medio es difícil penetrarlos, son generosos en el ida y vuelta. Es un verdadero equipo y nosotros sufrimos con errores que no deben repetirse. Los tres goles de Guaireña, un gol en contra y los otros dos goles regalados, el uno en el primer tiempo regalando una pelota innecesariamente y el otro con un pase de cabeza, en el fútbol internacional no deben hacerse estas cosas, porque esos errores, cualquier equipo los cobra. Debemos irnos contentos por sumar un punto, porque estuvimos muy complicados”, indicó el entrenador.



Además, “el fútbol tiene cosas inesperadas, pero es una vieja costumbre del fútbol colombiano no rechazarla, sacarla, no sé si les da vergüenza. No se pueden hacer esos errores en un partido internacional, menos en un equipo profesional, no se pueden hacer cosas a ver si resultan. Guaireña hace muy bien la presión, defienden muy bien, dejan que los zagueros juegan con la pelota. A nosotros nos gusta jugar con la pelota como si fuéramos el Manchester City, ellos nos apretaron y cometemos errores. Había que ser serios, seguros y sobrios en el juego. Ofensivamente podemos generar opciones y crear goles, es algo que me deja muy molesto”.



En cuanto al funcionamiento del equipo, Comesaña remarcó que “esos errores no podemos pasarlos por alto, hay que encontrar soluciones, no puedo ir decirle al jugador que deje de cometer esos errores. Esto es fútbol profesional, Medellín no es una fundación, ni es una escuela de fútbol, es fútbol profesional. Hay errores que se cometen que son de fútbol menor, hay que estar más atentos, les mostré el equipo. La gente habla mucho, ni vieron jugar a Guaireña y sabía que era un partido complicado, cuando se dan estas ventajas, te liquidan”.



Pensando en lo que viene, Julio explicó que “no hay mucho tiempo de trabajo, el viernes nos vamos en dos vuelos separados, en la noche, tomaremos un vuelo chárter a Barrancabermeja, para jugar el domingo un partido importante y no vamos a poder entrenar, solo recuperación y teoría. Estos errores son cosas elementales, no son de correcciones en cancha, no se puede poner colorado por no reventar la pelota, hacer un cierre y sacarlo del estadio. No importa, no podemos hacer cosas que no debemos y que nos marquen goles, esas cosas no le gusta a nuestra afición. El equipo anímicamente remontó, luchó, pero complicamos un partido que pudimos tenerlo cerca de ganar”.



Finalmente, lamentó en que dos partidos que tendrá en condición de local, los tenga que jugar en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira, debido a dos conciertos que imposibilitan la realización de los juegos en el estadio Atanasio Girardot. “Esas cosas se nos escapan de las manos, es increíble que jugando una Copa Sudamericana nos toque irnos de nuestro estadio, porque hay otro espectáculo. El tema es con nuestra hinchada, no es con la cancha, Pereira tiene una muy buena cancha, es una linda ciudad, nuestra hinchada nos va a acompañar, pero estos partidos son para 35.000 personas. La hinchada nuestra es aguerrida, grita, empuja todo el partido y es bueno jugar con ellos, pero no se puede”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8