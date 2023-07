Medellín va con todo en contra: pésimo historial contra argentinos

Independiente Medellín no tuvo el mejor remate del primer semestre, pues en cuadrangulares de la Liga BetPlay no tuvo el mejor desempeño. Además, quedaron eliminados de la fase de grupos, llegando a la última fecha con todas las opciones en sus manos para conquistar el certamen.



No solo fue el cambio de técnico, con la salida de David González y del interinato de Sebastián Botero, sino la falta de soluciones con un plantel con alternativas. La tensión entre hinchada y equipo se sintió en el duelo de Liga contra Equidad, donde el poderoso empató tardíamente contra Equidad.



Momento para afrontar la Copa Sudamericana, en su fase de dieciseisavos de final, partido de vuelta contra San Lorenzo. La ida no fue lo mejor, derrota contra San Lorenzo y la necesidad de ir a Argentina a buscar un buen resultado, que los haga soñar.



El historial contra clubes argentinos dejan un total de seis equipos con los que ha jugado (Tucumán, Banfield, Boca Juniors, Racing, River Plate y San Lorenzo). 17 partidos disputados, con tres victorias, contra Tucumán en la Libertadores del 2020, Boca Juniors en el 2003 y River Plate en el 2017, duelo que se disputó en el 2017 por Libertadores.



El balance es pobre, pues de esos 17 compromisos, 14 han terminado en derrota, dejando un panorama complicado, especialmente de visitante, pues tan solo les servirá una victoria si quieren apostarle a llegar a los penaltis o clasificar directamente a la fase de grupos de Sudamericana.