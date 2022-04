Medellín, con la obligación de imponerse en casa frente a 9 de Octubre

Deportivo Independiente Medellín recibe este jueves, desde las 7:30 de la noche a 9 de Octubre de Ecuador, por la segunda fecha en la Copa Sudamericana 2022. El poderoso llega de empatar como visitante frente a Guaireña de Paraguay y en el único partido que tendrá por esta fase en el Atanasio, buscará imponerse sobre el conjunto guayaquileño que no tiene un buen presente en su Liga, pero que, en Copa, confía que este juego sea a otro precio.

El poderoso tendrá bajas sensibles para medirse al conjunto ecuatoriano



A pesar de las bajas por lesión de Andrés Mosquera Marmolejo, Víctor Moreno y el colombo venezolano José Hernández Chávez, Deportivo Independiente Medellín va por un nuevo triunfo en el plano internacional.



Andrés Mosquera Marmolejo sufrió una lesión grado dos del aductor largo de su muslo izquierdo, este martes comenzó su segunda fase de rehabilitación tras 10 días pasada su lesión. Se espera que el jugador tenga alta médica en tres semanas.



José Hernández Chávez tuvo una contusión en su rodilla derecha, un trauma condral de esa rodilla, un machacamiento en el menisco lateral, sin compromiso de ruptura y un desgarro de la capsula lateral de esa rodilla. Está en primera fase de fisioterapia y se espera que su recuperación se de en cuatro semanas.



Por su parte, Víctor Moreno sufrió una molestia en la región posterior del muslo, le hicieron resonancia magnética donde se descartó lesión muscular, pero se confirmó una entesitis de los isquiotibiales y por eso manifiesta molestia cuando hace la extensión de la pierna. Actualmente, está en fisioterapia de primera fase con buena evolución y esperan en el departamento médico que el jugador pueda estar disponible para la próxima semana. Las altas son presupuestadas desde la parte médica, faltaría establecer el alta deportiva por parte del cuerpo técnico.



Julio Comesaña dejó en claro en conferencia de prensa, que la prioridad del equipo es la Liga, pero competirán en alto nivel en el torneo continental. "Tengo que hilar muy fino y puedo perder lo que estamos logrando. La prioridad mía es la Liga, el club no puede quedar afuera otra vez, sería una decepción. En la Sudamericana hay que prepararse y este equipo no se preparó, pero vamos a dar la pelea por clasificar. Tengo un deseo y es ganar todo, pero hay que reflexionar. Luego es doloroso no ganarlo. Con el corazón queremos todo y ojalá pase, con la razón, mi prioridad es la Liga".



En cuanto al rival, el entrenador uruguayo comentó que "9 de Octubre es un equipo que juega más que Guaireña, con juego de bandas muy fuertes y muy organizado. Buscaremos las características nuestras para neutralizarlos. No quiero entrar en detalles individuales, poner a alguien o probar un jugador, depende a quien saco. Las circunstancias son difíciles".



Además, "no me gusta asustarlos ni confiarlos por los rivales, hay que hablar con la realidad. Me gusta dejarles solos a ellos para que analicen a sus rivales y que ellos hablen, luego defino una estrategia de partido, tocamos los puntos más importantes y después hay que jugar".



9 de Octubre, con un difícil presente en Ecuador, busca en la Copa la oportunidad de levantarse



Tras empatar 2-2 con Internacional de Brasil en Manta, el equipo dirigido por Juan Carlos León no pasa un buen momento en el campeonato local, donde marcha último en el campeonato y viene



de ser goleado en Guayaquil 0-4 por Universidad Católica de Quito. Con 22 jugadores, el equipo ‘patriota’ viajó en vuelo chárter desde Guayaquil a Medellín este miércoles, donde en horas de la tarde hizo el reconocimiento del terreno de juego.



Entre los jugadores más importantes de 9 de Octubre está el arquero Jorge Pinos, campeón de la Copa Sudamericana con Independiente del Valle, el colombiano Harrison Mojica, ex Millonarios y Jaguares, el uruguayo Mario Da Luz, quien anotó el doblete de su equipo frente al Inter y los panameños Ricardo Phillips y Newton Williams.



El máximo accionista de 9 de Octubre es Abdalá Jaime Bucaram Pulley, más conocido como Dalo Bucaram, hijo del expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram y quien asociaron por el atentado ocurrido al entonces técnico de la Selección Ecuatoriana Hernán Darío Gómez, por no convocarlo a la Selección sub 20, que participó en el Mundial de Argentina, entre junio y julio de 2001.



Con 40 años, este dirigente guayaquileño le apostó a este proyecto del 9 de Octubre, un equipo histórico que está buscando el renacer deportivo e institucional. “9 de Octubre es un equipo con mucha historia en la época de los 70 y 80’s, jugaron mundialistas como Jairzinho. El equipo consiguió ser protagonista, pero en 1995, el equipo sufrió el descenso a la Segunda División, quedándose 24 años aproximadamente. En el 2019 nos hicimos cargo del club, lo ascendimos a la Serie B y tras la pandemia, ascendimos a la Primera División. Es un proyecto deportivo exitoso en tan poco tiempo. Otros equipos del ascenso han demorado entre cinco a seis años para afianzarse en la máxima categoría. En dos años conseguimos dos ascensos y confiamos seguir construyendo este proceso de manera sólida y que en el futuro pueda financiarse con jugadores de su cantera”, señaló Bucaram.



En cuanto a lo que han visto del DIM, Dalo comentó que “Independiente Medellín es un equipo muy popular en su ciudad, con una gran hinchada, es importante en Colombia y en el exterior. Tanto ellos, como Internacional de Brasil son los candidatos a ganar el grupo, pero en la cancha, si un equipo está bien preparado, la historia no juega, somos 11 contra 11 y el que sea más fiel a lo que entrena cada día, el que va a tener a favor va a ser ese club. Fuera de la cancha, practicamos una buena política de paz, con buenas relaciones en nuestros rivales, pero en la cancha, dejamos todo y vamos a ir a buscar los tres puntos en cada cancha que disputemos, es el grupo de la muerte”.



Datos entre Independiente Medellín y Club 9 de Octubre



Por torneos Conmebol, Deportivo Independiente Medellín ha disputado seis partidos oficiales contra equipos ecuatorianos, de los cuales, el poderoso se impuso en tres ocasiones, contra dos de los del vecino país y un empate. Ocho goles a favor del rojo y recibió seis. 9 de Octubre será el cuarto rival ecuatoriano que enfrentará en torneos Conmebol, los otros fueron: Barcelona, Emelec de Guayaquil y Universidad Católica de Quito.



Para el árbitro venezolano Yender Herrera, este será su quinto partido internacional que estará como juez central en torneos Conmebol de mayores. Es la primera vez que le dirigirá al DIM y la tercera vez que estará pendiente de la disciplina de equipos colombianos, dado que fue el cuarto árbitro en los partidos América de Cali contra Atlético Paranaense por la Copa Sudamericana 2021 y Junior ante Fluminense de la Copa Sudamericana 2022.



Tras nueve partidos (cinco derrotas y cuatro victorias), el Medellín volvió a encadenar cinco juegos sin conocer la derrota: tres victorias y 2 empates. La última vez lo había logrado fue de la fecha 17



de la Liga II-2021 (0-0 vs. Pereira) a la primera fecha de la Liga I-2022, 1-0 vs. Tolima (dos victorias y tres empates).



Deportivo Independiente Medellín acumula 29 partidos sin perder como local, contando Liga y Copa Sudamericana. Con un balance de 15 triunfos, y 14 empates; 38 goles a favor y 14 goles en contra. La última derrota en el Atanasio por Liga data del 25 de octubre de 2020, con un marcador 2-3 a favor de los ‘azucareros’, mientras que por torneos Conmebol, el poderoso no cae desde el 24 de septiembre de 2020, cuando Boca Juniors lo superó por la mínima.



Medellín y 9 de Octubre nunca se enfrentaron por torneos Conmebol. Incluso, el conjunto colombiano solo registra un cruce ante un equipo ecuatoriano en la Sudamericana: una victoria (1-0) y un empate (1-1), en primera ronda, ante Universidad Católica en 2016.



Alineación probable



Independiente Medellín: Luis Herney Vásquez; Juan David Mosquera, Didier Bueno (Yesid Díaz), Andrés Cadavid, Yulián Gómez; Javier Méndez, Adrián Arregui, David Loaiza, Jean Pineda; Vladimir Hernández, Luciano Pons.

D.T.: Julio Comesaña.



9 de octubre: Jorge Pinos; Marcos Cangá, Kevin Becerra, Darwin Torres, Geovanny Nazareno; José Cazares, Renny Jaramillo, Mauro Da Luz, Danny Luna, Ricardo Phillips; Newton Williams.

D.T: Juan Carlos León.



Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Árbitro: Yender Herrera (Venezuela)

T.V.: Directv Sports





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8