Cinco claves de la clasificación del DIM en Copa Sudamericana 2022

Esta serie contra del DIM contra América de Cali, recordó a aquella del poderoso contra Atlético Tucumán en la Fase II de la Copa Libertadores 2020, donde el conjunto antioqueño tuvo el mismo inicio, nudo y desenlace con tanda de penales incluida y un volante definiendo la serie.



A pesar del dominio a lo largo de los 180 minutos, Independiente Medellín volvió a mostrar flaquezas en momentos claves y estuvo cerca de quedar por fuera. Al final, Julio Comesaña y sus dirigidos celebran la permanencia en la Copa Sudamericana pese a la baja por lesión de Luciano Pons. A continuación, cinco claves del DIM para su clasificación a la fase de grupos.



Andrés Mosquera Marmolejo: No es casualidad su gran nivel del ‘1’ rojo. Andrés Mosquera Marmolejo fue clave en jugadas de peligro tanto en el Atanasio como en el Pascual Guerrero. En la tanda de penales, atajó dos cobros y llenó de confianza a sus compañeros para lograr la serie.



Volantes destacados: En el medio campo, Medellín logró marcar diferencia en la serie. David Loaiza con su despliegue, liderazgo y la frialdad para marcar el penal definitivo, Adrián Arregui siendo vivo en jugadas como la del gol de Luciano Pons en el juego de vuelta. Jean Pineda con su rendimiento elevado y Juan David Mosquera jugando por el carril interno mostrando versatilidad. Aunque no es tan volante, Vladimir Hernández aportó con uno de los goles de la serie y le puso ‘picante’ al ataque rojo tanto en la ida, como en la vuelta.



Eficacia sin posesión: Medellín fue un equipo que a lo largo de la serie no fue superior en la posesión de la pelota, pero logró ser eficaz. Gran parte del tiempo tuvo la serie a su favor y estuvo cerca de ganarlo de manera directa.



Intensidad: En esta serie de ida y vuelta, Medellín logró ser un equipo que aceleró y jugó con mayor intensidad en su juego. Aunque por momentos faltara coordinación, fue un equipo que siguió intentando y poco a poco se notó una mayor consistencia.



Identificar falencias: Pensando en competir en la fase de grupos y teniendo en cuenta que solo un equipo pasa por cada zona, Medellín debe estar alerta a esas desconcentraciones que le pueden costar caro en el plano internacional. Los descuidos en marca, la falta de contundencia cuando está por encima en el marcador, liberarse de ese fantasma que tiene el jugar de visitante y tener una mayor reacción con los cambios. Aunque la lesión de Luciano Pons fue un golpe duro, el equipo rojo de Antioquia logró sobreponerse y deberá elaborar un nuevo plan pensando en la ausencia de su goleador.



El próximo viernes 25 de marzo en Paraguay, Medellín conocerá a sus próximos rivales en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, ya se embolsilló poco más de un millón de dólares, pero la ambición de pelear en el plano continental está latente para Comesaña y sus dirigidos.

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8