‘Me van a pedir como a los delanteros’: Arregui está dulce con el gol

Deportivo Independiente Medellín se pone a prueba en el plano internacional, cuando enfrente este jueves 7 de abril a Guaireña de Paraguay.



Para Adrián Arregui, uno de los capitanes del equipo, confía en hacer un buen partido, respetando las características del rival y sacando un triunfo que les permita perfilarse en el grupo E de la Copa Sudamericana 2022.

“El grupo está bien, fuerte, con ganas de hacer un papel digno, como corresponde en esta Copa y con la seriedad que merece. Venimos en los dos frentes muy bien, con muchos objetivos y trabajaremos muy duro para hacer un buen papel y competir. No hay equipo para desestimar y menos en las Copas internacionales, no es fácil, vamos con la seriedad para seguir creciendo, que el grupo esté fuerte y poder conseguir el resultado deseado”, destacó el volante argentino.



Además, “el grupo está centrado, sabe qué es lo que vamos a jugar, no contra quién. No podemos desestimar el rival, somos once contra once, cada uno tiene sus sueños y vamos a pelear. Estamos para eso, respetando al rival y con las ganas de traernos lo que nos interesa”.



En cuanto a la tarea del equipo, Arregui indicó que “el mensaje lo tiene el grupo, hemos competido para poder entrar a la fase de grupos. Hicimos una muy buena primera fase, compitiendo en Medellín y en Cali. Estamos mostrando un fútbol con corazón y en esta fase de grupos hay que demostrarlo, queremos competir de la mejor manera, hay que seguir creciendo y estamos en ese camino. Tenemos esta primera prueba por delante y la vamos a enfrentar”.



Analizando al rival, Adrián señaló que “Guaireña es un equipo que sabe lo que hace, sabe a lo que juega, hay equipos que se pueden analizar mediante su juego, pero este es un equipo duro, combativo y tratará de lastimarnos por esa manera. Nosotros buscaremos la forma de tener un encuentro favorable para nuestra manera de jugar”.



Finalmente, habló sobre su labor ofensiva y la manera en la cual llega a pisar el área rival y ayuda con su media distancia a marcar goles. Arregui acumula tres en lo que va corrido del año. “Cuando no meta los goles, me los van a pedir como a los delanteros (risas). Trabajo para eso, en los esquemas 4-2 y 4-3, los volantes deben pisar el área, ojalá pueda estar o que estén los demás compañeros, eso facilita a resolver partidos tan trabados como el del otro día contra Envigado”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8