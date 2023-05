Rodallega denunció racismo: ‘Una falta de respeto que te llamen mono’

Santa Fe perdió 1-0 con Gimnasia y Esgrima de La Plata, en partido de la cuarta jornada del grupo G de la Copa Conmebol Sudamericana 2023. A pesar de la derrota, lo más malo para el equipo colombiano no fue el resultado, sino las ofensas racistas por parte de jugadores e hinchas del equipo argentino.



Hugo Rodallega, delantero y referente del club bogotano, denunció fuertes insultos atacando su raza y color de piel.



“No mejoramos como humanidad. Es un desastre lo que pasa en el mundo. Da tristeza venir... No digo que perdimos porque la gente ofende, pero el tema del racismo ya cansa”, comentó Rodallega en ESPN.



“Que te llamen mono, que te llamen negro es una falta de respeto y da tristeza”, fue la acusación de Rodallega sobre el trato de sus rivales.



Dijo que los gritos fueron sobre todo cuando hubo la riña con los jugadores de Gimnasia que derivó en la expulsión de Wilson Morelo.

“Nos pasó a todos. Cuando hubo el problema, eso pasa en la cancha, puede haber expulsados, pero ya que la gente se meta con la raza en vez de rabia da tristeza. A mí no me duele perder, porque se puede perder en los últimos minutos, pero me duele lo que pasa en el entorno. En Bogotá los respetamos, ellos no a nosotros”, finalizó.