Torres explotó y pasó factura: ‘Que me maten, pero no voy a renunciar’

Deportes Tolima logró eliminar al poderoso Junior de Barranquilla en el partido único de la Copa Sudamericana y se instaló en la fase de grupos del certamen internacional tras superar 1-0 al tiburón de Arturo Reyes.

Tras la importante victoria, Hernán Torres, técnico de Tolima, habló en conferencia de prensa sobre la clasificación, pero también recalcó que su continuidad sigue intacta y nunca ha pensado en irse pese a las constantes críticas de la prensa sobre el mal momento que atraviesa el pijao en la Liga BetPlay.



“Yo tengo evaluación cada partido, por eso no me voy a enojar. Yo trabajo muy duro como para dejar las cosas tiradas, no voy a salir corriendo, yo no voy a renunciar, cuando gane o cuando pierda. Que me maten, pero no voy a renunciar, solamente hasta cuando el dueño diga. El fútbol es eso, si el equipo no funciona, el técnico es el que responde”, dijo contundente Hernán Torres en conferencia de prensa.



De igual manera, el técnico continuó y referenció la gran victoria que lo deja con un tiempo más de vida, pero reconoció que toca seguir trabajando para mejorar, además, le dio un mensaje de tranquilidad al periodista por haberle respondido con un tono elevado.



“Hoy conseguimos ganar, no sabemos qué va a pasar más adelante, pero esto reconforta a ustedes y a nosotros. Esperemos seguir por ese camino. Pero tranquilo y no se sienta mal mi hermano que usted dijo lo que sintió y uno debe decir lo que siente porque no me voy a enojar por eso mi llave”, finalizó Torres.