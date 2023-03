La tabla de salvación para Harold Rivera en Santa Fe… o su condena

Independiente Santa Fe está en crisis en el fútbol colombiano: hasta aquí ha jugado seis partidos, ganó 1, empató tres y perdió dos juegos; sumó 6 puntos de 18 posibles y su rendimiento es del 33%. Este sábado perdió con Envigado y se prendieron las alarmas.



Es por eso que los hinchas reclaman por la continuidad del técnico Harold Rivera, quien llegó resistido a su segundo ciclo como entrenador cardenal, y a quien los aficionados han apuntado toda la responsabilidad del mal comienzo de temporada.



“Esto es de ponerle el pecho a la brisa, aquí me trajo el presidente Eduardo Méndez, y si él me dice que no continuó, ok, aunque me iría con la cabeza en alto porque estoy tratando de hacer las cosas bien”, manifestó el técnico Rivera ante el pedido desmedido de los hinchas de que deje el cargo.



Sin embargo, Harold Rivera tiene una tabla de salvación en pocos días y también en territorio antioqueño.



El entrenador se juega su continuidad, credibilidad y prestigio; pero de su planeación y consecución del próximo resultado, depende también la solidez económica del club bogotano y la jerarquía del plantel que está dirigiendo.



En sus manos está el futuro de Santa Fe, así que podría ser su redención o su condena para abandonar el cargo de director técnico.



Este miércoles 8 de marzo, a las 7 de la noche, Santa Fe enfrentará a Águilas Doradas en partido único de la Copa Sudamericana.



El cardenal se juega el todo por el todo: si gana o supera a Águilas por penaltis, habrá clasificado a fase de grupos de la Sudamericana; si pierde, se acabará el año internacional para Santa Fe, y la continuidad de Harold Rivera quedaría pendiendo de un hilo.



Santa Fe recibirá USD 250.000 por jugar su partido como visitante, pero de clasificar a fase de grupos garantizará automáticamente 900 mil dólares (USD 900.000) por parte de la Conmebol, aliviando sus arcas.



Además, de pasar esa fase de grupos, vendría más dinero. Lo cierto es que Harold Rivera se juega mucho más que su continuidad, y de él y su equipo dependerá que Santa Fe tenga un buen 2023, o una temporada aciaga desde lo económico.