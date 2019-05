Gesto de Corinthians con colegas de Deportivo Lara: ¿verdad o rumor?

Corinthians y Deportivo Lara se enfrentaron este jueves en Sao Paulo por Copa Suramericana, con victoria local 2-0.

Sin embargo, la noticia más destacada no fue el resultado sino el detalle que habría tenido Corinthians con sus colegas venezolanos, a quienes les habrían enviado 27 pizzas, además de una importante cantidad de hamburguesas, estas últimas cortesía de la administración del estadio.



Según la versión, personas que estaban al interior del camerino notaron que no había comida disponible para los jugadores, lo que hizo que se enviara el presente.





Falaram que era mentira que o Corinthians havia dado lanche aos jogadores do Deportivo Lara né?! Pois então está ai nesse vídeo que os jogadores receberam SIM esse vídeo. Teve página que simplesmente EXCLUIU o vídeo do nada... pic.twitter.com/WDXAy7AywI — Loucos do Bando (@loucosdobandoo) May 24, 2019

Sin embargo, la oficina de prensa de Deportivo Lara negó la versión, dijo que siempre hubo todo lo necesario en el camerino y que nunca llegaron dichos regalos a su vestuario.



De hecho compartieron una imagen del grupo cenando tras la derrota:

​

#CONMEBOLSudamericana | ¡Nuestra cena en el hotel de concentración antes de regresar a casa! 🍲🍜#DaleDEPOR 🔴⚫ pic.twitter.com/PXSZ6SSYjd — 🇻🇪 Deportivo Lara (@DeportivoLara) May 24, 2019

El club venezolano hizo una escala en Bogotá antes de volver a su país, este viernes, para preparar el duelo de vuelta, el 30 de mayo.



¿Hubo o no un problema de alimentación? En brasil se dice que no disponían de muchas opciones y que incluso los jugadores fueron a centros comerciales para comprar elementos que no consiguen en su país. En Venezuela descartan esas carencias y dicen que el traslado y la visita a Brasil fue completamente normal.