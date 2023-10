Liga de Quito supo sufrir y lo hizo otra vez: campeón de Sudamericana

Fortaleza y Liga de Quito se enfrentaron en el estadio Domingo Burgeño Miguel de Maldonado Uruguay, donde ambos vivieron un juego al máximo nivel para competir por ese preciado título de la Copa Sudamericana 2023.



Tras un empate 1-1 en el tiempo reglamentario y en el de alargue, la definición se fue a los penaltis donde Alexander Domínguez fue la figura al atajar dos cobros que le terminó dando el título a los ecuatorianos por segunda vez en su historia.





Como era de esperarse, los primeros minutos iban a ser de estudio y de ver qué proponían cada uno en la cancha y el juego terminó siendo un poco friccionado en la mitad del campo, donde las faltas fueron las protagonistas.



Ante las pocas opciones de gol y haber tenido un primer tiempo bastante parejo, ambos equipos decidieron dar sorpresas en el complemento, logrando ambos acabar con el cero en sus arcos y subiendo un poco más de nivel la final en territorio uruguayo.



El equipo que pegó primero en el marcador fue Fortaleza, que logró embocar la primera opción en el minuto 45 del complemento y el argentino Juan Lucero, quien encontró una buena posición tras recibir un pase preciso dentro del área, y venció al arquero Alexander Domínguez, quien no evitó el remate que fue al ángulo.



Sin embargo, Liga de Quito no se quedó atrás y sacó su casta de dos veces campeón a nivel internacional, logrando en el minuto 56 el empate a través del argentino Lisandro Alzugaray, quien sorprendió a todos con un golazo por que envió pegado al palo. 1-1 y la final quedó abierta para cualquiera.



Con el paso de los minutos, Fortaleza bajó su ritmo de juego y se veía un poco cansado, mientras que eso lo aprovechó Liga de Quito, que de a poco llegó al arco rival, pero no encontró el segundo gol que le permitiera quedar cerca del título.



Pese a ello, Fortaleza volvió de nuevo al ataque y como que tomó un nuevo aire, logrando llegar con bastante peligro al arco de LDU, pero la defensa ecuatoriana estuvo bien ubicada para despejar.



Al final, los noventa minutos no fueron suficiente y con el empate 1-1, todo se alargó por 30 minutos más, pero tampoco sirvió de mucho para ambos equipos, que se dedicaron a guardar fuerzas para la tanda de penaltis, aunque Paolo Guerrero la tuvo cerca del pitazo final, pero no pudo marcar.



En la definición por penaltis, la tanda no comenzó bien para Liga de Quito, pues su estrella, el peruano Paolo Guerrero erró su cobro, luego de que Joao Ricardo se lo atajara. Eso hizo que el primer remate de Fortaleza terminara en gol de Thiago Galhardo.



Pese a que la tanda de penaltis se igualó en algún momento, en el último cobro para LDU, falló Alexander Alvarado y Fortaleza tenía con Guilherme Augusto la posibilidad para que los brasileños levantaran el título, pero el arquero Alexander Domínguez tenía otros planes y terminó atajando dos remates decisivos para coronar a los ecuatorianos por segunda vez de la Sudamericana. 4-3 en la definición y campeones.







¡¡INFERNAL GOLAZO DE LIGA DE QUITO EN URUGUAY!! Lisandro Alzugaray y una OBRA DE ARTE para el 1-1 ante Fortaleza en la final de la CONMEBOL #Sudamericana.



¡¡INFERNAL GOLAZO DE LIGA DE QUITO EN URUGUAY!! Lisandro Alzugaray y una OBRA DE ARTE para el 1-1 ante Fortaleza en la final de la CONMEBOL Sudamericana.