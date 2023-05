Santa Fe se descuidó en la agonía y Gimnasia le ganó el pulso

Independiente Santa Fe viajó a Argentina para disputar la fecha 4 de Copa Sudamericana contra Gimnasia de la Plata, donde el conjunto dirigido por el interino, Gerardo Bedoya, esperaban recomponer su camino en la temporada tras eliminación de Liga hace unos días. Al final, el partido parecía que se iba a un cero a cero, pero en el final Franco Torres anotó para la victoria de los argentinos.

El equipo cardenal salió decidido a marcar el primer gol desde el inicio, donde tuvo opciones de acercamientos con Hugo Rodallega, pero también el local se pudo arribar al arco de Juan Espitia, quien estuvo bien en algunas oportunidades.



Al pasar los minutos, ambos equipos aumentaron su intensidad en las faltas y se empezó a trabar mucho en el mediocampo. De igual manera, Santa Fe tuvo aproximaciones con José Aja por intermedio de la pelota quieta, pero no tuvo la suerte para marcar.



Finalizando el primer tiempo ocurrió de todo, donde hubo una fuerte pelea entre los jugadores que se desprendió luego del manotazo de Wilson Morelo a un manotazo a Felipe Sánchez, pero luego el árbitro tomó medidas y decidió expulsar a ambos jugadores.



Luego de esas expulsiones, el campo estuvo tenso y los técnicos tuvieron que salir del campo expulsados por también alterar el orden, por lo que en total hubo cuatro expulsados: Felipe Sánchez y el entrenador Sergio ‘Chirola’ Romero en Gimnasia y por el lado de Santa Fe Morelo y el DT interino Gerardo Bedoya vieron la colorada.





Luego de ese intenso primer tiempo, el juego prometía grandes acciones para el complemento, pero en los primeros minutos no hubo muchas llegadas.



Santa Fe no pudo acomodarse de la mejor manera y Gimnasia de la Plata lució un poco mejor en esos minutos, donde tuvo llegadas por medio de la media distancia de Eric Ramírez, pero el balón no tuvo la fortuna de irse hacia la red.



Con el paso de los minutos, Santa Fe logró de a poco llegar al arco de Tomás Durso. Hugo Rodallega fue quien logró rematar de media distancia sobre el minuto 62, pero el balón se fue desviado.



El partido se tornó parejo y ambos equipos no lograron tener una opción clara y pese a los intentos del local para llevarse el resultado, Santa Fe aguantó para empezar a cerrar el negocio del empate.



Al final, Santa Fe se iba a llevar un empate, pero terminó perdiendo luego de un descuido en la zona defensiva. Un gol de Franco Torres deja al cardenal complicado con cuatro puntos, mientras que Gimnasia llegó a tres unidades y sigue soñando con la clasificación.