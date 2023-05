¡Quedó a un paso! Las cuentas de Millonarios para clasificar a octavos

Millonarios se llevó un triunfo importantísimo de su estadio ante Peñarol. El equipo dirigido por Alberto Gamero se impuso por 3-1 y encaminó su clasificación a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana.



El cuadro embajador llegó a esta jornada como líder y con esta victoria, reafirmó su candidatura a llevarse el Grupo F. Además, volvió a dejar claro el buen momento que atraviesa: con este resultado, estiró a ocho su racha de partidos sin conocer la derrota en todas las competiciones y sigue sin perder por Copa.



Las cuentas de Millonarios para llegar a octavos de final de la Copa Sudamericana:



En la próxima fecha, Millonarios viajará a Brasil para enfrentar a América Mineiro y en el caso de sacar un empate, estará en la siguiente instancia. Con la igualdad, debería esperar a que Defensa y Justicia empate o pierda para ser primero de manera definitiva.



Para asegurar la clasificación como líder y ser cabeza de serie en los octavos, el cuadro dirigido por Gamero deberá ganar en el Estadio Raimundo Sampaio.



En el caso de conseguir un resultado favorable en la quinta jornada, y el grupo no tenga sorpresas, en el partido final de la fase de grupos no se jugará nada. Si el marcador no le favorece en Brasildeberá ganar, al menos, un punto en su visita a Defensa y Justicia.

Así quedó el Grupo F:



1. Millonarios (10 puntos) y con una diferencia de gol de +7

2. Defensa y Justicia (9 puntos) y con un diferencia de gol de +2

3. América Mineiro (4 puntos) y con una diferencia de gol de +1

4. Peñarol (0 puntos) y una diferencia de gol de -10