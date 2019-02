Sigue la pena en Once Caldas: tras la eliminación vino el escándalo

La noche negra no termina para el blanco, que quedó eliminado de la Copa Sudamericana, tras perder el jueves 0-2 contra el Deportivo Santaní, en el estadio Palogrande de Manizales y quedar eliminado.



Al pesar por el gris regreso a una competencia internacional se suma ahora el escándalo de Kevin Londoño, quien según sus vecinos del portal de la florida, un exclusivo sector residencial y campestre de Villamaría, municipio vecino de Manizales, estuvo de rumba hasta la madrugada del viernes, con la música a alto volumen y acompañado..



“Llegó de madrugada, no sé con quien habrá llegado, pues yo no los reconozco físicamente, hicieron fiesta hasta las 6:30 de la mañana. Yo llamé a la portería de mi conjunto a las 6:05 de la mañana y hablé con el portero para preguntarle qué era lo que estaba pasando, entonces me dijo es Kevin Londoño que llegó con otra gente a la madrugada y ahí están enfiestados y acaba de entrar un vehículo con más licor para ellos”, dijo uno de los vecinos.



No se sabe si en la fiesta estuvieron presentes otros futbolistas del Once Caldas, pero se recalcó que no es la primera que sucede un hecho similar, pues el domingo pasado habría pasado lo mismo, según los residente del sector, quienes aseguraron que hubo fiesta hasta las 6:00 a.m. del lunes, después de que el ‘albo’ igualara 1-1 en Barrancabermeja contra Alianza Petrolera.



El técnico Hubert Bodhert, quien se mostró preocupado por lo ocurrido: “Deben esperar a que se haga todo lo que se va a hacer y ustedes van a tener la respuesta, lo que quiero que tengan claro es que nadie lo va a tapar y estamos agradecidos por la denuncia. En la mañana estuve en la casa de él con todos los temas legales, vamos a esperar los resultados, cuando se tengan los resultados yo tengo una reunión con los directivos y ya ustedes sabrán que va a pasa con ese caso”.







Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales