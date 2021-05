¡Todo o nada en Ecuador! Tolima visita a Emelec por Sudamericana

Deportes Tolima ya está con la cabeza puesta en el duelo contra Emelec, teniendo en cuenta que dependen aun de ellos mismos. Sin embargo, la victoria en Ecuador será obligatoria, si desean aspirar a avanzar de fase en la Copa Sudamericana. Este miércoles visitarán al cuadro albiazul de Ecuador, a partir de las 5:15 p.m.



Y es que al elenco de Hernán Torres los resultados no se le dan, pese a su despliegue ofensivo, buscando el arco rival, no han logrado concretar las opciones que les den tranquilidad para sumar. Su potencia en el ataque es clara, pero falta esa chispa final. Son últimos del grupo G con tres unidades, a cuatro de su rival, que es el líder de la zona. Los empates tienen vivo al cuadro colombiano, pero en esta ocasión, no hay otra sino ganar para llegar con vida a la última jornada.



Tolima llegó el lunes a Guayaquil, realizó el respectivo entrenamiento en la sede del Barcelona, luego fue al estadio George Capwell a realizar el reconocimiento del campo. Dentro de las novedades del plantel viajero, se encuentra la salida de Omar Albornoz y José Guillermo Ortiz, que se perderían lo que resta de la temporada.



Cabe destacar que el cuadro ibaguereño no ha perdido ningún duelo a nivel internacional contra equipos ecuatorianos, en total han sido tres los cruces, dejando dos triunfos y un empate, el más reciente contra el rival de este miércoles por Copa Sudamericana.

Por lo pronto, el plantel de Hernán Torres se concentrará en la Sudamericana, a la espera de una decisión oficial sobre la fecha del juego de vuelta de los cuartos de final contra el Deportivo Cali, correspondiente a la Liga BetPlay Dimayor, que lleva varias semanas sin acción por la situación actual del país.