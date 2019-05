El colombiano que sigue en carrera: Equidad ganó y avanza en Copa

La Equidad visitó al Deportivo Santaní en el partido de vuelta de la segunda fase de la Copa Suramericana. El encuentro disputados en el estadio Defensores del Chaco terminó con un 1-2 a favor del equipo colombiano que avanzó de ronda en el torneo internacional.

El partido tuvo un tendencia desde la salida de los equipo al terreno de juego, las peleas y el juego fuerte marcaron las condiciones del partido. Tanto así que Santaní perdió a un jugador finalizado el primer tiempo luego de una agresión al defensa colombiano Walmer Pacheco.



En temas de fútbol, el primer tiempo tuvo un partido parejo que dejó como gran beneficiado a La Equidad. El equipo colombiano tuvo un mejor comienzo, Hansel Zapata fue el jugador más desequilibrante del partido y con su velocidad inquietó en varias ocasiones a la defensa paraguaya.



En una jugada al minuto 41 llegó la polémica, un claro empujón en el área del defensa paraguayo a Zapata no fue sancionada como penal. El arbitraje permitió que los jugadores se pegaran mucho y no hubiera un juego fluido.



Por otro lado, Santaní no fue claro en su juego y las llegadas de los paraguayos fueron muy esporádicas. Con tiros de media distancia y pelota quieta fueron las únicas variables del cuadro local en el primer periodo.



En el segundo tiempo, Santaní salió con todo al ataque, sin embargo, el equipo paraguayo lució muy incómodo en la cancha y por momentos tuvo muchos atropellos para llegar al arco de Diego Novoa.



Equidad por otro lado siguió haciendo un juego inteligente en defensa y aprovechó cada espacio que Santaní le entregó. Al minuto 25 del la segunda parte, una buena jugada entre Carlos Peralta y Jesús González dejó con la chance más clara a Hansel Zapata, quien aprovechó la habilitación y con un remate cruzado venció al arquero local.



Peralta, goleador de Equidad selló la victoria con un gol al minuto 38 de la segunda parte, luego de una muy buena jugada individual de Armando Vargas que lo dejó solo al frente del arco para que el delantero empujara la pelota a la red.



Santaní descontó al último minuto del compromiso con un remate que descolocó a Diego Novoa y terminó con la valla invicta de Equidad en esta serie.



Con este resultado, Equidad avanzó a la siguiente fase de la Copa Suramericana y su rival será el Royal Parri, el cual venció a Deportivo Macará.