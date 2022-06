Todo se definirá en Arequipa: Cali y Melgar empataron sin goles

Deportivo Cali empató 0 a 0 contra Melgar de Perú por el juego de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2022, en el estadio del Cali en Palmaseca. En un compromiso que tuvo dominio del equipo inca durante gran parte del primer tiempo, generando las mejores opciones frente a un Cali que tuvo muy poco brillo y terminó con dos jugadores expulsados en el final del partido.

En los primeros instantes de la etapa inicial, el equipo visitante era el que manejaba la velocidad del partido con una buena tenencia de la pelota y aprovechando los costados, para poder acercarse al pórtico defendido por Guillermo De Amores; mientras los caleños trataban de acomodarse en el campo de juego, para después lograr avanzar.



Antes de los 10 minutos de juego, los azucareros lograron respirar un poco con incursiones en el ataque, consiguiendo opciones a balón parado, pero sin mucha efectividad ante el buen posicionamiento en la parte defensiva en los dirigidos por el entrenador argentino Néstor Lorenzo.



Cali fue saliendo por momentos de esa presión consolidando un poco más la defensa y acercándose al arco rival, pero Melgar volvió al ataque y generó la más clara con un centro de Cristian Bordacahar desde el costado derecho y Martín Pérez no logró concretarla.



En los minutos finales del primer tiempo, el juego no cambió en dinámica y Melgar fue el que mejor se desenvolvió en el control del partido, generando mucho más peligro con un buen toque de la pelota, teniendo varias ocasiones a través de la pelota quieta.



En los primeros momentos del segundo tiempo, los dirigidos por Dudamel tuvieron el primer remate a puerta tras un cobro a riesgo, que Ángelo Rodríguez finalizó con un remate y controló sin problema el guardameta Carlos Cáceda. Por su lado los peruanos realizaron el primer cambio con el ingresó Kevin Quevedo por Martín Pérez.



El compromiso se fue animando y con ello, el Cali logró mantener más la pelota en sus pies, llegando con peligro y poniendo en aprietos reales al conjunto de Arequipa. Además tuvieron el ingreso de Enrique Camargo y Christian Mafla y se retiraron Carlos Robles y Harol Santiago Mosquera; donde Kevin Velasco ocupó su posición natural y Mafla su lugar habitual como lateral izquierdo.



Al minuto 59, Melgar tuvo la más clara tras un equivocación en defensa de Guillermo Burdisso que no se habló con De Amores, Luis ibérico ganó la posición y en un lugar favorable para marcar con el arco solo, el balón pegó en el vertical para luego salir por la línea final.



Los verdiblancos seguían insistiendo en el ataque, pero sin mucha efectividad en los metros finales del campo, sin poder dejar a los atacantes de cara al gol. Mientras la visita estaban más enfocados en proteger su arco y teniendo transiciones rápidas en el ataque, consiguiendo a los 71 minutos una opción bastante clara con Bordacahar.



Al final los azucareros se quedaron con 10 hombres por la expulsión de Carlos Lucumí, que tenía pocos minutos en el terreno de juego, disputó un balón dividido, golpeó al rival y el árbitro Mario Diaz De Vivar de Paraguay tras el llamado del VAR de Carlos Benítez de Paraguay, sacó al canterano del partido y dos minutos después a Daniel Luna por un codazo a Ibérico, con el que minutos después terminó el juego 0-0.



El juego de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2022, entre Deportivo Cali y Melgar, será el próximo miércoles 6 de julio a las 7:30 de la noche en el estadio Monumental de la UNSA.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15