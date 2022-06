Deportivo Cali ya no es favorito en la llave contra Melgar: análisis

En la noche de este miércoles, el Deportivo Cali empató sin goles contra un duro rival como lo fue Melgar de Perú, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2022, donde el conjunto verdiblanco no tuvo una buena presentación y dejó para definirlo todo en el partido de vuelta en Arequipa, el próximo miércoles 6 de julio.



Para FUTBOLRED, este es el análisis del empate entre colombianos y peruanos:

Pesó el primer partido de la temporada: desde el 26 de mayo tras la eliminación de la Copa Libertadores contra Boca Juniors, el Cali no disputaba un juego oficial y a pesar de tener dos compromisos en los últimos días en la pretemporada, el equipo se vio con falta de ritmo, frente a un Melgar que sigue disputando el torneo local y puede lograr campeonar el próximo fin de semana.



No apareció el equipo de la Libertadores: uno de los aspectos que se rescató el semestre anterior del Deportivo Cali, fue su actitud y dinámica, en los juegos del torneo de clubes más importante del continente. Para este cotejo el equipo tuvo algunos destellos en la parte final, pero no apareció y eso se notó bastante en el terreno de juego.



Melgar, un equipo con oficio: durante las últimas semanas se había observado y referenciado el buen trabajo que ha realizado Néstor Lorenzo al frente del conjunto de Arequipa y para este partido contra el Cali, se pudo apreciar de primera mano un grupo con una buena dinámica, juego colectivo y solidez defensiva; perfilándose como favorito para el compromiso de vuelta.



El empate terminó siendo un buen resultado: como estuvo este duelo de ida, fácilmente el Cali pudo terminar cayendo y hasta por varios goles de diferencia contra Melgar, incluso antes de quedar con nueve hombres en el terreno de juego; por el cual Dudamel tendrá que mejorar esas falencias, si quieren lograr la clasificación la próxima semana.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15