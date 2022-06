Rafael Dudamel: 'comprendo la inconformidad de nuestra hinchada'

Deportivo Cali no tuvo una buena presentación y terminó empatando en condición de local 0-0, frente a un complejo rival como lo fue el Melgar de Perú, en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2022, donde tendrán que conseguir el pase a la siguiente ronda en suelo inca. Sobre el partido el técnico Refale Dudamel, analizó lo dispuesto por su equipo.

“Es nuestro primer partido de la temporada y ellos están ya finalizando su torneo, Melgar es un equipo con mucha fluidez en su juego, con un funcionamiento muy bien establecido y que habíamos analizado. Nosotros en todo momento destacamos la capacidad del rival y creo que dentro de todo lo que fue el partido, tengo que reconocer el esfuerzo que hicieron jugadores como Guillermo Burdisso, Germán Mera, entre otros, y que siendo el primer partido de la temporada mostraron carácter y esa jerarquía para mantener firme al equipo”



Tiene en cuenta que puede dar más: “para jugar al fútbol y estar en estos niveles hay que tener mucho temple, carácter, además del buen juego; nosotros tenemos que fortalecernos desde esos aspectos, futbolísticamente nadie discute la capacidad de nuestros jugadores, tenemos un plantel muy talentoso, pero que en la adversidad debemos, tenemos y podemos ser más fuertes, que el rival funcionase bien, todos trabajamos para ello, pero creo que cuando no tenemos la pelota el equipo se frustra y no disfruta el saber defenderse”.



Habló del funcionamiento en el cual dijo que “intentamos hacer daño por banda con la velocidad de Santiago Mosquera y de Yony González, porque por dentro ellos funcionaban muy bien con sus dos interiores y medio centro; comprendo y comparto la inquietud e inconformidad de nuestra hinchada, porque quiere ver a su Cali hacer un mejor juego colectivo y en eso, hemos estado empañado en todo este tiempo”.



“Después hay características de nuestro futbolistas que nos llevan a buscar cómo explotar lo mejor de ellos y hoy nuestra característica principal es la verticalidad, velocidad, en los momentos que ‘Teo’ pudo participar generamos algunas oportunidades, pero enfrentamos a un muy buen equipo, que se notó que nos estudió muy bien, dentro todo lo que sucedió y con la adversidad al final de 9



hombres, hemos sacado un 0-0 que deja la serie abierta para la vuelta”, añadió el entrenador venezolano.



Fue interrogado sobre la preparación que tendrá el equipo para el juego de vuelta en la altura: “eso no comienza a partir de mañana, la preparación comenzó hace tres semanas, la cual contó con algo similar como se hizo para ir a La Paz, el equipo físicamente ha hecho un trabajo que sirve de base para lo que será el semestre, no precisamente para el partido de hoy o en la altura, nos va a servir, sí, pero también a lo que será a lo largo del semestre”.





