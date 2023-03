Deportes Tolima apuesta a Sudamericana: calendario oficial de partidos

Deportes Tolima sabe que su gran oportunidad en una temporada difícil es la Copa Sudamericana y a ella le apuesta con decisión.

El equipo de Hernán Torres comparte el grupo D con Tigre de Argentina, Atlético Puerto Cabello de Venezuela y el coco Sao Paulo de Brasil.

​

Así será su camino en la Sudamericana:

​

​A. Puerto Cabello vs Tolima

​6 de abril

Hora: 7:30 p.m. (hora colombiana)

TV: DSports

​

Tolima vs Tigre

20 de abril

Hora: 9:00 p.m.

​TV: DSports



Tolima vs Sao Paulo

​2 de mayo

Hora: 5:00 p.m.

​TV: DSports



Tigre vs Tolima

24 de mayo

Hora: 7:00 p.m. (hora colombiana)

TV: DSports



Sao Paulo vs Tolima

​8 de junio

Hora: 5:00 p.m. (hora colombiana)

TV: DSports



Tolima vs A. Puerto Cabello

​27 de junio

Hora: 7:30 p.m. (hora colombiana)

TV: DSports