David González admite lo que fue la eliminación de Copa: 'un fracaso'

Independiente Medellín eliminó a Deportes Tolima, el gran favorito, en la fase previa de la Copa Sudamericana y le dio un duro golpe deportivo y económico.

De local, con su afición y todo servido, el líder de la Liga se quedó fuera, lo que para el técnico David González es un golpe duro.



"Es normal cuando un resultado no se da, tratar de buscar culpables en situaciones que a lo mejor hubieran podido dar otro resultado. El equipo se entregó, generó opciones de gol, sobre todo en el primer tiempo; Medellín también hizo un buen partido, priorizando lo defensivo y ahora no sirve de nada si fue la falta de definición o si fue x o y cosa. No se logró el objetivo y tendremos que mirar hacia adelante para lo que estamos haciendo en la liga que es bastante bueno”, manifestó.



“¿Si es un fracaso? Sí. Todo lo que no se cumpla como objetivo se puede rotular como fracaso, pero al mismo tiempo hay que levantarse y seguir peleando por los objetivos que existen”, aceptó.



Lo que viene es buscar la revancha: “Lo que ha caracterizado a este grupo es la resiliencia, las ganas de salir adelante, el sobreponerse a situaciones difíciles. No vamos a negar que es un golpe duro, pero tendremos que hacerle duelo y ya está. Hay que aprender de lo que se necesite, aprender de situaciones adversas y mirar para adelante, tener el enfoque y seguir”.



Para el DT no es momento de derrotismo sino de levantar la cabeza e ir por otro objetivo: "Es el mismo objetivo que nos trazamos al principio. La Sudamericana era un objetivo muy importante, pero tenemos que poner todo el enfoque en la liga, que es seguir de la forma en que vamos y empezar a pensar en una clasificación y empezar a buscar pelear por el título”, afirmó.