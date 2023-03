Santa Fe, Águilas, Tolima, Junior: ¿Cuál llega mejor a Sudamericana?

Llegó la hora de los duelos entre colombianos por la Copa Sudamericana. Y eso es bueno y malo entre los cuatro convocados para los duelos de este miércoles y jueves. Así llegan los equipos que decidirán la clasificación a la siguiente fase:

Águilas vs Santa Fe

Miércoles 8 de marzo, 7:00 p.m.



El duelo, en el estadio Atanasio Girardot, encuentra a un equipo antioqueño que viene de caer goleado contra Independiente Medellín por 3-0, pero con una salvedad: es su primera derrota en la Liga. Producto de sus 3 victorias y 3 empates suma 12 puntos y es tercero del campeonato, una situación que le ha dado gran estabilidad al técnico Lucas González, una de las revelaciones del año en el FPC.



Del equipo de corte defensivo de Leonel Álvarez, el nuevo estratega pasó a un estilo más de ataque, adaptando a un Marco Pérez a este esquema más veloz, con grandes rendimientos de Caballero (ex cardenal), Pineda y Castaño.



Muy distinta es la situación de Independiente Santa Fe, que llega con su entrenador, Harold Rivera, en entredicho después de un pobre inicio de Liga con una sola victoria, dos derrotas y tres empates, solo 6 puntos y el puesto 17 de la tabla.



El DT ha dicho que sigue pero el equipo se le desmorona: Envigado lo venció 3-2 a fuerza de transiciones rápidas que los cardenales no logran descifrar, sufriendo mucho en el medio campo, extrañando a Aja en la zaga y con momentos bajos de hombres como Morelo.



Tolima vs Junior

Jueves 9 de marzo, 7:00 p.m.



Atlético Junior llega descansado pues no tuvo acción el fin de semana y tuvo tiempo para preparar el duelo clave de su temporada: con una de las nóminas más caras del fútbol colombiano, con la contratación de Juan Fernando Quintero, con las figuras en todas las líneas, toda la presión para llega a la zona de grupos de la Copa Sudamericana.



Pero hay dudas. El equipo de Arturo Reyes solo ganó un partido, con 3 empates y dos derrotas que lo tienen, con 6 puntos en el puesto 15 de la tabla. Ya se ventilan nombres de técnicos en Barranquilla y el DT sabe que se juega el puesto especialmente en el torneo internacional que más recursos asegura.



Para su tranquilidad, Deportes Tolima no llega mejor: tiene el mismo pobre rendimiento de Junior y es su escolta en la tabla, con las mismas seis unidades y en el puesto 16.



El técnico Hernán Torres sabe que se juega el puesto en este cruce y jugará con la presión de su oponente, que es favorito. Las principales dificultades del equipo pasan por su muy escasa generación de juego a pesar de tener una nómina bastante competitiva. En esta llave infortunadamente habrá un DT que pueda dejar el banquillo...