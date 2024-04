Alianza y su primer gran reto continental: visita al temible Cruzeiro

Alianza FC comenzó mal su andar en la Copa Sudamericana 2024 y luego de la derrota en Valledupar por 1-0 ante Unión La Calera de Chile, el conjunto costeño ahora deberá ir a Brasil para sumar ante Cruzeiro.

Jugar contra Cruzeiro será el primer gran reto de Alianza, pues se enfrentarán a un equipo bastante copero y aunque vienen de quedar subcampeones del Campeonato Mineiro ante los galos del Atlético, el equipo de Belo Horizonte no tiene más que ir por su primera victoria en esta edición de Sudamericana.



En la primera salida de los brasileños no lograron hacer goles y se llevaron un empate ante Universidad Católica en Ecuador, aunque terminó siendo premio por ser de visitante, así que deberán ir por tres puntos frente a su gente e ir imponiendo condiciones de favorito.



Desafortunadamente para Alianza los resultados en el torneo local no le han respaldado, debido a que acumulan cinco partidos sin conocer la victoria y seis si se cuenta el perdido ante los chilenos en el debut internacional.





Con la llegada de Hubert Bodhert a la dirección técnica, se espera que el conjunto de Valledupar tenga otra cara y pueda hacer historia en la Sudamericana, aunque el reto parece complejo.



Alineación probable Cruzeiro:

Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Lucas Romero, Neris, Marlon; Lucas Silva, William, Matheus Pereira, Arthur Gomes; Juan Dinenno y Mateus Vital.



Alineación probable Alianza FC:

Pier Graziani; Efraín Navarro, Jesús Figueroa, Pedro Franco, Leonardo Soldaña; Rubén Manjarrés, Ever Meza, Emerson Batalla, Mayer Gil, Joel Contreras y Michael Rangel.



Cruzeiro vs Alianza

Día: jueves 11 de abril

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Governador Magalhães Pinto, Belo Horizonte

Árbitro: Roberto Pérez Gutiérrez