¿Fin de la polémica? Revelan audios del VAR en el Coquimbo vs Junior

Junior de Barranquilla derrotó 0-1 a Coquimbo Unido el pasado miércoles 16 de diciembre, pero tuvo que decirle adiós a la Copa Suramericana, luego de empatar 2-2 en el global y verse perjudicado por los dos goles de visitante que anotó el cuadro chileno en el Metropolitano.

Cuando el tablero señalaba los 11 minutos de juego, una supuesta mano en el área del Coquimbo Unido desató la furia del conjunto tiburón, que, con el marcador a su favor, reclamó la infracción, después de que esta no fuera señalada en primera instancia.



Victor Carrillo, árbitro del partido, fue avisado por el VAR de una posible mano en el área por parte de Paul Gatica, luego de una jugada en la que el defensor saltó junto a Miguel Ángel Borja para disputar del balón. El juez de la contienda atendió al llamado, y tras revisar la acción de juego, determinó que no fue una mano clara, generando polémica entre los jugadores e hinchas rojiblancos, quienes siguieron reclamando la mano, como penalti.

Como es habitual en este tipo de jugadas, Conmebol reveló este jueves los audios del VAR y el árbitro central, en la que se explica la razón por la que no se concedió la falta a favor de Junior, argumentando que el zaguero no hace un movimiento adicional o antinatural en la disputa del balón con Borja. ¿Fin de la polémica? Juzgue usted.



VAR: "Víctor, te recomiendo un OFR, por un potencial penal. El delantero está con una mano antinatural, abierta y lo pega el balón en la mano"



Carrillo: "¿El delantero?"



VAR: "El defensa… El defensa de amarillo está en una posición antinatural, mano abierta y le pega el balón en la mano. Te voy a dar el punto de contacto en un looping".



Carrillo: "Dale, acá estoy… Yo veo que él está despuntando el balón y luego, al querer cabecear, le cae el balón sobre sus brazos. Pero él no hace un movimiento adicional, ¿de acuerdo Carlos?"



VAR: "Ok"