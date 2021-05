¡Prohibido fallar! Tolima visita a Talleres: así puede verlo EN VIVO

Deportes Tolima tiene un obligación perentoria si quiere mantener vivas sus opciones de avanzar en el grupo G de Copa Sudamericana: debe vencer a Talleres, en Argentina.

El equipo colombiano es colero, con 2 unidades, mientras que su rival de turno es segundo, con 4. El líder es Emelec, con puntos.



Así las cosas, es clave no dejar ampliar esa brecha y sumar en esta visita, en la que Tolima espera imponerse antes de regresar el miércoles al país, para medirse el viernes, en duelo de vuelta de cuartos de final de Liga Betplay, a Deportivo Cali, con una ventaja de 3-0 en la ida. Vale recordar que este duelo ha tenido que aplazarse dos veces por las condiciones de orden público.



"Quedan nueve puntos, mientras que haya vida nosotros seguimos aferrados a esa ilusión", decía el DT Torres, optimista a pesar del arranque irregular en Copa.



¿Cómo verlo EN VIVO?



Talleres vs Deportes Tolima

​Martes 11 de mayo

​Hora colombiana: 7:30 p.m.

​Canal: ESPN3

Véalo gratis online: Minuto a minuto Talleres vs Tolima