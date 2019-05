Técnico de Fluminense recomienda tener cuidado con Atlético Nacional

El técnico del Fluminense brasileño, Fernando Diniz, recomendó tener "cuidado" este miércoles, a pesar de la ventaja de 4-1 en el marcador, cuando su equipo enfrente al colombiano Atlético Nacional en el partido de vuelta por la segunda fase de la Copa Sudamericana de fútbol.

"Vamos a jugar contra un equipo muy calificado. Hicimos un buen partido en el Maracaná, pero tenemos que tomar todos los cuidados. Vamos entrar con fuerza máxima para hacer un buen partido", comentó Diniz a periodistas antes de embarcar la noche del lunes a Medellín.



El equipo de Río de Janeiro permaneció en la ciudad de Salvador (nordeste), donde el domingo cayó por 3-2 ante el Bahía, en un partido por la sexta jornada de la liga brasileña, y desde allí embarcó para Medellín. En Salvador se sumaron Airton, que estaba lesionado, y Allan y Luciano, que no podían actuar por estar suspendidos en el torneo local.



No obstante, a Medellín no pudieron viajar Leo Artur, Ewandro, Kelvin y Yuri, quienes no están inscritos en la Copa Sudamericana, y los atacantes Pedro y Marcos Paulo, que disputarán el torneo Sub'23 de Toulon, en Francia.





Pedro, que el año pasado era uno de los goleadores de la liga y había sido convocado por el técnico Tite para la selección absoluta de Brasil, se lesionó y sólo reapareció este año. Ahora fue llamado para iniciar el ciclo olímpico con la 'Canarinha' que jugará desde el 1 de junio en el tradicional torneo en territorio francés.



Marcos Paulo, en tanto, fue convocado para defender a la selección de Portugal en el mismo torneo. El jugador brasileño tiene también la nacionalidad portuguesa heredada de su abuelo.



En el partido de ida, Fluminense se impuso con cuatro goles marcados en los primeros minutos por Luciano y el juvenil Joao Pedro, que a los 17 años y en su primer partido como titular marcó tres anotaciones. En la temporada, el atacante suma ocho goles en once partidos, pero con pocos minutos en el terreno de juego.





Los números de Joao Pedro, cuyos derechos deportivos pertenecen al Watford de Inglaterra, superan el inicio de carrera de otros ídolos brasileños en su posición, como Romario, Ronaldo, Neymar y, más recientemente, Gabriel Jesús, Vinicius Júnior y Rodrygo.



El delantero marcó uno de los goles en la derrota del domingo por el Campeonato Brasileño de primera división -el otro fue de Pedro-, un resultado que deja al Fluminense en la casilla quince con seis puntos, diez menos que el líder Palmeiras de Sao Paulo.



En Medellín, el Fluminense deberá saltar a la cancha probablemente con Agenor; Gilberto, Nino, Matheus Ferraz, Caio Henrique; Allan, Daniel, Paulo Henrique Ganso, Yony González; Luciano y Joao Pedro, el mismo equipo del partido de ida.