Los colombianos sin jerarquía en la primera fase de Copa Suramericana

Once Caldas se fue eliminado en la primera fase de la Copa Suramericana tras perder con Deportivo Santaní en condición de local. Así, el equipo de Manizales se suma a una deshonrosa lista de clubes colombianos que han salido en esta fase contra equipos desconocidos del continente.

En los últimos años, con más equipos en este torneo, la ilusión de los clubes por ser protagonistas ha crecido. Sin embargo, varias han sido las oportunidades en las que muchos de ellos se fueron en primera ronda sin pena ni gloria, en algunos casos con equipos sin nombre en la región.

2018

Jaguares vs. Boston River (Global de 2-4): en condición de local los colombianos ganaron 2-1 y de visitantes cayeron 0-3.



Defensa y Justicia vs. América (Global de 3-1): los argentinos ahora son protagonistas en la Liga, pero en el año anterior no figuraban en el ámbito internacional. en Argentina, los escarlatas ganaron 0-1, pero de local perdieron 0-3.



Sol de América vs. Medellín (Global 3-3): en Paraguay, los locales ganaron 2-0 y aunque en tierras antioqueñas el triunfo fue 3-1 para el poderoso, ese gol de visitante lo sacó del torneo.

2017

Tolima vs. Bolívar (Global 2-2): el pijao ganó de local 2-1, pero en la visita a Bolivia, el conjunto local superó 0-1 y eliminó al equipo colombiano.



Racing vs. Rionegro Águilas (Global 2-1): aunque era un rival difícil, en Argentina el resultado fue 1-0 a favor de los locales y en Colombia empataron 1-1.

Foto: Reuters

2016

Tolima vs. Deportivo La Guaira (Global 0-1): en el Manuel Murillo Toro el partido terminó 0-0, pero los venezolanos ganaron en su casa 1-0 y eliminaron a los colombianos.

2014

Millonarios vs. Universidad César Vallejo (Global 3-4): en Colombia el azul tuvo un mal resultado y perdió 1-2, en Perú empataron 2-2, pero eso fue insuficiente para el embajador.

2012

La Equidad vs. Mineros de Guayana (Global 1-3): el equipo asegurador llegó a este torneo y perdió de local (0-1) y visitante (1-2) contra los venezolanos.

2009

La Equidad vs. Unión Española (Global 2-3): los colombianos empataron de local 2-2, pero en la visita a Chile perdieron 0-1 y se fueron en la primera fase.



Universidad de Chile vs. Cali (Global 3-1): En Chile cayeron 2-1 y en tierras colombianas tampoco se pudieron imponer al perder 1-0.