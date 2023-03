Ojo 'cardenales': día y hora de partidos de Santa Fe en Sudamericana

Independiente Santa Fe conoció su suerte en Copa Sudamericana: quedó en el grupo E, junto a Goias de Brasil, Gimnasia y Esgrima de La Plata de Argentina y Universitario de Perú.

Ahora es momento de confirmar el calendario de partidos que tendrá en esta primera fase del torneo continental, que es prioritario en lo deportivo y lo económico.

​

Tome nota del calendario oficial de Conmebol, con hora colombiana, de los compromisos:

​

Goias vs Santa Fe

4 de abril

Hora colombiana: 5:00 p.m.

TV: DSports



Santa Fe vs Gimnasia LP

18 de abril

Hora: 9:00 p.m.

TV: Dsports

​

Universitario vs Santa Fe

4 de mayo

Hora colombiana: 9:00 p.m.

​TV: Dsports



Gimnasia LP vs Santa Fe

23 de mayo

Hora colombiana: 5:00 p.m.

​TV: Dsports



Santa Fe vs Universitario

8 de junio

Hora: 9:00 p.m.

​TV: Dsports



Santa Fe vs Goias

28 de junio

Hora: 9:00 p.m.

TV: Dsports