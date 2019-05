En el último suspiro: Tolima perdió 1-0 contra Argentinos en Copa

Argentinos Juniors recibió la visita del Deportes Tolima en el partido de ida de la segunda fase de la Copa Suramericana. El conjunto colombiano perdió al último minuto luego de un error de Álvaro Montero que no logró despejar un golpe de cabeza en el área.

En el primer tiempo, el equipo argentino tuvo mayor posesión del balón, algunas chances claras de gol pero, la falta de eficacia y ser peligroso en el último cuarto de cancha no le permitió irse en ventaja. Por su parte, Tolima aprovechó errores en defensa y generó oportunidades de gol por esta vía.



Álvaro Montero salvó al Tolima al minuto 7 del encuentro con una atajada a un tiro potente a media altura de Argentinos Juniors.



El equipo de Diego Omar Dabove arrancó con las intenciones de llevarse el resultado pero, la falta de definición quedó evidenciada en una chance de Bobadilla que tuvo de frente a Montero y decidió dar un pase que no fue trascendente en una clara oportunidad de gol.



Tolima empezó a mantener una presión constante a los defensas de Argentinos y así consiguió una gran ocasión en la que recuperó un balón Alex Castro, quien le entregó un buen pase a Diego Valdés y este no pudo darle dirección a su remate al minuto 24.



El arquero guajiro consiguió mantener el arco de Tolima en ceros con una gran atajada al minuto 34 del compromiso luego de despejar de buena forma un violento remate del delantero Matko Miljevic.



La primera parte terminó con la misma tendencia, Argentinos con posesión y Tolima jugando más al contragolpe y manejando el resultado.



El periodo complementario empezó con un error del local que por poco aprovecha Leyvin Balanta, quien no tomó la mejor decisión dentro del área del equipo local al minuto 1 del segundo tiempo.



Al minuto 71 tuvo la mejor ocasión en el encuentro, Alex Castro robó un balón y dejó solo contra el arquero al delantero Luis Caballero, quien no pudo resolver y se perdió la mejor oportunidad del conjunto pijao en el partido.



En el último suspiro del compromiso, Álvaro Montero cometió un error que le costó perder el partido que Deportes Tolima luchó de principio a fin. El encuentro terminó 1-0 a favor de Argentinos.



El conjunto pijao define la serie en Ibagué con el apoyo de su hinchada en el estadio Manuel Murillo Toro.