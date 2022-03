América quiere remontar la serie contra el DIM: ¡A sacar jerarquía!

América de Cali terminó su preparación para lo que será el juego de vuelta por la primera fase de la Copa Sudamericana contra Independiente Medellín, este miércoles a las 7:30 de la noche en el Estadio Pascual Guerrero. El equipo de Juan Carlos Osorio logró una buena semana de entrenamiento con aspiraciones de remontar la serie que pierden 2 goles a 1.

El equipo escarlata durante los últimos días ha trabajado temas específicos en la articulación del sistema de juego y la parte táctica correspondiente, para lograr el pase a la siguiente ronda que es la fase de grupos, donde estarán los otros equipos clasificados de las otras 7 confederaciones y los 12 equipos entre argentinos y brasileños.



Antes de la concentración del grupo, el técnico Juan Carlos Osorio resaltó lo importante que es esta competencia para el equipo: “nos parece que es un reto muy importante, teniendo en cuenta los jugadores que van a estar disponibles para el juego y los que podemos recuperar, vamos a tener una gran oportunidad de hacer un gran partido y ojalá ganar y pasar al siguiente fase. Es parte de un proceso estar en torneo internacional y es la gran oportunidad que tenemos, ojalá que lo podamos lograr”.



Habló de la posible inclusión de dos jugadores importantes para el equipo: “nos ilusionamos qué tanto Deiner Quiñones como Daniel Hernández puedan estar, no sabemos en qué capacidad, por ahora está entrenando con el equipo y creemos nos pueden dar muy buenas entradas en el último tercio, el uno en conducción y el otro con el pase y poder generar más oportunidades de gol”.



Uno de los referente en el medio campo, Luis Alejandro Paz, habló sobre la tranquilidad que debe tener el grupo para poder conseguir el objetivo: “es una llave abierta en la que esperamos realizar lo que hemos trabajado durante esos días, hay que tener esa tranquilidad para poder tomar buenas decisiones y eso nos lleve a poder conseguir un resultado positivo lo más rápido posible”.



Luego recalco que el equipo sigue trabajando para mejorar las falencias: “hay que seguir mejorando y creando esas posibilidades, que nos dejen siempre en ventaja a nuestros volantes ofensivos o delanteros, para de esa manera tener más opciones de gol y crear las posibilidades ofensivas, eso es un trabajo del día a día, se realiza para mejorar todos los aspectos que de pronto no tenemos fuertes en el momento y que queremos fortalecernos en ello, y así el equipo crezca para poder lograr los resultados que queremos”.



Datos previos



Independiente Medellín buscará romper la racha de cinco derrotas consecutivas jugando como visitante en Conmebol Sudamericana. Su último (y único) triunfo en esta condición en el torneo fue ante Universidad Católica (Ecuador) en la edición 2016 (1-0).



América de Cali nunca empató jugando en casa por Conmebol Sudamericana (3 victorias y 3 derrotas). Como local ante equipos colombianos, tiene una victoria en el clásico ante Deportivo Cali en la edición 2008 y una derrota ante Atlético Nacional en 2002.



Independiente Medellín fue, junto a Ñublense (Chile), los únicos equipos en no recibir tarjetas en los partidos de ida de la primera ronda de la actual Conmebol Sudamericana.



Independiente Medellín no empató en los once partidos que lleva en la temporada 2022 entre Liga Dimayor I-2022 y Conmebol Sudamericana. El DIM ganó los seis partidos que jugó como local (14 goles a favor) y perdió los cinco que disputó como visitante (1 gol a favor).



América de Cali está invicto como local en la temporada: ganó tres partidos y empató los restantes que disputó en esa condición en la Liga Dimayor I-2022. Además, los diablos rojos dominaron la posesión en cada uno de sus encuentros en casa (57.8% de promedio).



Alineación probable



Joel Graterol (Diego Novoa); Eber Moreno, John García, Jorge Segura, Elvis Mosquera; Juan Portilla (Luis Paz), Larry Angulo, Carlos Sierra, Iago Falque; Alejandro Quintana y Adrián Ramos.



Estadio: Pascual Guerrero.

Hora: 7:30 p.m.

TV: Directv Sports



Terna arbitral

Central: Alexis Herrera (Venezuela).

Asistente 1: Lubin Torrealba (Venezuela).

Asistente 2: Alberto Ponte (Venezuela).

Cuarto árbitro: Orlando Bracamonte (Venezuela).

Asesor de árbitros: Wilson Lamouroux (Colombia).

Asesor de video: Enrique Cáceres (Paraguay)





Juan Andres Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15