Lo bueno y lo malo de América de Cali en su debut en Copa Sudamericana

Pese a tener varias bajas importantes por diferentes motivos, América de Cali mostró una cara distinta en el estreno de Juan Carlos Osorio como técnico, a quien le tocó enfrentar al brasileño Atlético Paranaense en Copa Sudamericana en Pereira.



Lamentablemente, una acción en la que el chileno Rodrigo Ureña metió su brazo derecho lo dejó sin nada al producir una pena máxima que ejecutó Nikao en el segundo tiempo.



Los rojos tuvieron también algunas aproximaciones, especialmente en el juego aéreo, pero no tuvieron precisión para batir al guardameta Bento.



Osorio mostró lo que será su impronta, basó su juego por los costados para abrir un doble bloque fuerte como el del cuadro brasileño.



Para FUTBOLRED, así fue el primer partido de América bajo la dirección técnica de Juan Carlos Osorio:



Titular mermada desde la antesala. Dos de los jugadores que se quedaron sin actuar este martes por la sanción de la Fifa -en el caso con Matías Pisano- habían trabajado durante la semana para este encuentro, pero finalmente no pudieron estar ni siquiera en la planilla: Los defensores Jorge Segura y Elvis Mosquera.



Así las cosas, Osorio debió utilizar a quienes venían de quedar eliminados de la fase de grupos de Copa Libertadores, excepto los que salieron como Duván Vergara, Rafael Carrascal, Yesus Cabrera, Díber Cambindo, Guillermo Murillo y Aldair Rodríguez.



Comienzo alentador. América se vio entusiasmado al momento de pasar la mitad de la cancha y llegó a predios de Bento, especialmente con dos llegadas de Adrián Ramos y un cabezazo de Kevin Andrade.



Pero, aparte, fue un equipo agrupado en su defensa y mitad del campo, que en el primer tiempo controló bien a los atacantes brasileños a través de Kevin Andrade, Marlon Torres, Pablo Ortiz, Luis Alejandro Paz y Rodrigo Ureña.



En el complemento bajó la intensidad. A diferencia de lo que se vio en otras competiciones ante rivales brasileños, América empezó bien, aunque en el segundo tiempo mermó su producción y le permitió a Paranaense no solo irse en ventaja, sino también generar otras aproximaciones que resolvió bien el arquero Joel Graterol.



Cambiar nombres sobre la marcha. Osorio planificó una idea con unos nombres y tuvo que variar a menos de 24 horas para el partido, ante la noticia de la sanción de la Fifa ratificada por la Conmebol. Debió utilizar otros jugadores y el funcionamiento se vio perjudicado.



Un guardameta destacado. El venezolano Graterol se atravesó en las aspiraciones del conjunto visitante de conseguir una ventaja más amplia y salvó al menos tres remates que llevaban peligro, una de tiro libre y las otras con pelota en movimiento.



Nikao fue el único capaz de superarlo con un penalti sobre el minuto 27 del segundo tiempo, luego de la mano de Ureña en el área.



Poca profundidad: América hizo bien la tarea hasta mitad de cancha, pero de allí hacia adelante volvió a evidenciar que le falta potencia. Santiago Moreno no gravitó como debía, Adrián Ramos no pudo en dos cabezazos y el juvenil Carlos Cortés Barreiro naufragó hasta el momento en que salió lesionado. Luego, los cambios no aportaron nada distinto.



El martes 20 de julio (7:30 p.m.) será el juego de vuelta en el Estadio Arena da Baixada, de Curitiba, donde los rojos deberán estar más fuertes en ataque y atentos a la embestida de Paranaense.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces