América la sacó barata y quedó con vida para la revancha: análisis

América de Cali cayó derrotado en su debut por Copa Sudamericana 2-1 contra Deportivo Independiente Medellín, por el juego de ida de la primera fase del torneo en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. El conjunto escarlata tuvo una pálida presentación y la diferencia pudo ser mucho más amplia para el equipo antioqueño, que le faltó definición y se encontró con un muro que fue Joel Graterol.



Para FUTBOLRED, estas fueron las claves de la derrota del América por Copa:



Le entregó totalmente del protagonismo al local: A pesar de iniciar con un buen ritmo para ambos tiempos, el equipo se fue cayendo con la tenencia de la pelota y seguidamente las opciones en la parte ofensiva, esto lo aprovechó el Medellín que tuvo varias opciones para marcar y seguir de largo.



La reacción solo duró 5 minutos: Para el segundo tiempo y con los cambios, los escarlatas mostraron otra cara en los minutos iniciales, consiguiendo el empate en una buena jugada ofensiva entre Iago Falque, Joider Micolta y Adrián Ramos, pero el equipo volvió a caerse en el juego y generaron muy poco para volver a empatar el compromiso.



No controlaron los ataques por las bandas: Las principales incursiones al ataque del conjunto poderosos fueron a través de sus extremos, con Juan David Mosquera y Jean Pineda que tuvieron un buen acompañamiento de sus laterales. El América lo sufrió bastante sobre todo en la parte inicial, además que por momentos, la defensa no tenía buen acompañamiento de los volantes.



El poderío de Medellín de local: Para nadie es un secreto que Medellín durante la temporada es un equipo de presentaciones muy diferentes de local y de visitante, teniendo el plus especial cuando está en el Atanasio, en el cual lo sigue aprovechando aún y si se sigue la constante, América lo debe aprovechar cuando lo reciba en el Pascual.



La falta de definición de Medellín y Joel Graterol: La mejor noticia de la noche para el América, fue la falta de efectividad por parte de los locales, que desperdiciaron muchas ocasiones, entre ellas un penal que no concretó Luciano Pons, y la actuación de Graterol, que aparte de atajarle el tiro penal al argentino, tuvo varias apariciones fundamentales para mantener con vida a su equipo en la competencia.



Juan Andres Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15