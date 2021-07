Osorio debutó con derrota: América 0-1 con Paranaense en Sudamericana

Con bajas sustanciales en su formación titular, América de Cali cayó 0-1 este martes frente a Atlético Paranaense en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Suramericana, realizado en el Estadio Hernán Ramírez, de Pereira.



Juan Carlos Osorio debutó en el banquillo escarlata y lo cierto es que su equipo, aunque liviano, sorprendió por la dinámica y velocidad que imprimió al inicio del compromiso, complicándole la maniobra a un adversario de mayor peso específico al que le bastó un penalti para llevarse los tres puntos y buscar el próximo martes en su feudo la clasificación a cuartos.



Ante la sanción de la Fifa y la prohibición de la Conmebol de dejarle inscribir sus nuevas incorporaciones para esta ronda, y dos positivos para covid-19, el cuadro vallecaucano debió echar mano de los jugadores que tenía desde la Copa Libertadores, excepto fichas clave que se fueron.



Sabiendo que no podía contar con hombres que tenía como inicialistas, una de las decisiones del técnico risaraldense fue incluir a Kevin Andrade delante de Marlon Torres y Pablo Ortiz, a Cristian Arrieta y Héctor Quiñones como laterales volantes, y en mitad de cancha contenía al rival con Luis Alejandro Paz –esta vez iluminado con pases desde su sector– y Rodrigo Ureña.



Santiago Moreno era el hombre que trataba de ofrecer claridad detrás de Adrián Ramos y el juvenil Carlos Cortés Barreiro, pero la dinámica y velocidad de los rojos confundió el accionar de los brasileños.



La primera aproximación escarlata se dio a los 4 minutos cuando Héctor Quiñones metió el centro, el arquero Bento salió mal, pero afortunadamente para él, Adrián Ramos no cabeceó bien.



Vitinho intentó la sorpresa con un remate a los 16 y luego fue Nikao, aunque les faltó precisión.



América salía con Héctor Quiñones, pero ese vacío lo aprovechaba Paranaense para buscar un rédito. A los 33, el lateral izquierdo levantó un centro que cabeceó Cortés Barreiro y el arquero Bento salvó a su equipo abajo.



Cittadini y Nikao eran controlados por los volantes locales, mientras que Vitinho aparecía como el hombre de mayor presencia con remates de media distancia.,



Paranaense ingresó a Marcinho por Khellven en el comienzo de la etapa complementaria.



A los 2 minutos, Vitinho recibió un balón de Heleno por derecha ante la salida de Arrieta, eludió a Kevin Andrade y a Graterol para convertir la ventaja. América reclamó que el jugador se llevó el balón con el antebrazo y el árbitro venezolano José Argote fue a revisar el VAR y anuló la acción.



Carlos Cortés Barreiro tuvo una molestia muscular y tuvo que salir para darle paso a Joao Rodríguez a los 11 minutos.



Santiago Moreno y Joao no se entendieron en una jugada ofensiva y América perdió la posibilidad de anotar a los 17.



Sobre los 19, Antonio Oliveira incluyó a Matheus Babi por el uruguayo Terans a ver si con esa fórmula rompía el cerco rojo.



A los 22, Marcinho ejecutó un tiro libre frontal con potencia y el arquero Graterol mandó el esférico por encima del travesaño.



Osorio implementó una nueva variante: Émerson Batalla por Luis Alejandro Paz, con miras a tener mayor volumen ofensivo.



Un tiro de esquina terminó en un cabezazo de Paranaense y Rodrigo Ureña metió su brazo derecho, Argote fue de nuevo al VAR y decretó penalti que cobró Nikao de zurda por el centro para conseguir, ahora sí, el 0-1 a los 27.



Después de ese tanto América se vino a menos, mientras el dominio durante gran tramo del juego lo tuvo el elenco brasileño. Vitinho probó nuevamente con un zurdazo a media altura y Graterol tuvo que exigirse sobre el palo izquierdo para desviar el balón, a los 25 minutos.



Carlos Eduardo entró por Vitinho para darle manejo al resultado a los 39, y justo después un centro de Moreno fue cabeceado por Adrián Ramos cerca del palo derecho de Bento.



América, más con vértigo que con fútbol se jugó sus últimos restos, pero la defensa alba estuvo bien parada para evitar que los atacantes rojos le hicieran daño a Bento. Paranaenseno fue tampoco un aluvión, pero sí práctico y ordenado en cada una de sus líneas.



El próximo encuentro de esta llave será el martes 20 de julio (7:30 p.m.) en el Estadio Arena da Baixada, de Curitiba.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces