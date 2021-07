Los factores que llevaron al América a la eliminación en Sudamericana

América de Cali volvió a quedar eliminado de un certamen internacional, esta vez de la Copa Sudamericana, luego de perder 4-1 este martes en Curitiba y cerrar 5-1 la llave ante Atlético Paranaense, de Brasil.



Realmente era crónica de una muerte anunciada, después de que el equipo colombiano quedara diezmado por la sanción de la Fifa, avalada por la Conmebol, y no pudiera utilizar a sus siete caras nuevas para el segundo semestre.



El presidente ejecutivo, Mauricio Romero, afirmó que le pagaron dos veces la sanción a Matías Pisano y que hubo mala fe del argentino en enviar a deshora el paz y salvo, mientras el abogado del jugador manifestó que el club pagó de forma tardía, sobre el límite del plazo.



Para FUTBOLRED, aparte de la mala presentación del equipo en los dos partidos, aquí están los puntos que jugaron en contra para que se mantuviera en la competencia internacional.



Una plantilla demasiado liviana: Aunque Atlético Paranaense es hoy por hoy uno de los cinco mejores equipos del Campeonato Brasileirao, reconocido por el mismo Juan Carlos Osorio a su llegada al América, ese inconveniente de inscripción de nuevos jugadores fue determinante.



Tal vez al poder contar con hombres de experiencia en el fondo y desequilibrantes de mitad de cancha hacia arriba se estaría en condiciones mejores para pelearles la clasificación a los brasileños, pero el fantasma de Pisano se atravesó en el camino, justo cuando iba a empezar la llave de octavos de final.



En vez de sumar, el equipo restó: Aparte de lo anterior, la salida de jugadores que habían sido importantes en los dos títulos nacionales logrados de forma consecutiva como Yesus Cabrera, Duván Vergara, Rafael Carrascal y la inminente de Santiago Moreno, ayudaron a que América se resintiera en su funcionamiento.



Lo cierto es que el conjunto vallecaucano estuvo por debajo de las expectativas, porque Osorio debió montar su estrategia con lo que podía, no con lo que realmente quería para su nuevo proyecto.



Ataque con poco peso: Tanto en Pereira como en Curitiba, América dependió de la experiencia de Adrián Ramos y él fue la referencia de la zaga del ‘Furacao’. Este martes lo controlaron bien, y el único gol del equipo colombiano nació en una falta que le cometió Pedro Henrique en el área, penalti que él mismo convirtió para hacer renacer una ilusión que duró apenas dos minutos.



Carlos Cortés Barreiro pasó inadvertido y desconectado de sus compañeros, por lo que Paranaense tuvo poca presión en el fondo.



Nueva idea en defensa: Juan Carlos Osorio está implementando tres centrales con laterales volantes para darle consistencia al sector posterior, pero en esta ocasión no le funcionó. Al contrario, Atlético Paranaense se dio un festín con tantas dudas en marca y le convirtió cuatro goles para asegurar la clasificación a cuartos de final.



Nikao y Vitinho fueron determinantes para desequilibrar el funcionamiento de una zaga que apenas tuvo tranquilidad a partir del minuto 10 de la primera parte.



Variantes que no funcionaron: Juan Carlos Osorio se la jugó en el segundo tiempo con Joao Rodríguez y Émerson Batalla por Jerson Malagón y Carlos Cortés Barreiro, respectivamente, pero ninguno de los dos respondió. Joao sigue mostrando sus limitaciones al manejar el balón y una llegada del cuadro rojo se perdió por no saber controlarlo en el área.



La expulsión de Kevin Andrade: Muchos técnicos prefieren no arriesgar con un jugador que ha sido amonestado en el primer tiempo. Juan Carlos Osorio mantuvo a Kevin Andrade y tras una falta a Leo Cittadini recibió la segunda amarilla y luego la roja, a los 9 minutos del complemento. Y ante un rival brasileño estar en desventaja numérica es demasiado riesgoso.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces