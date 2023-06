Álvaro Montero salvó de todo y no alcanzó: valorado como el mejor

Millonarios tenía un duro reto en Copa Sudamericana frente a América MG en Brasil y luego de que afrontara el partido con varias bajas, el equipo que dirige Alberto Gamero terminó perdiendo 2-0 y comprometió clasificación a la siguiente fase del certamen.

Pese a las bajas de Macalister Silva, Leonardo Castro, Andrés Llinás, Millonarios no desentonó en Belo Horizonte, pero al final los brasileños terminaron siendo más determinantes frente al arco y anotaron en minutos cruciales para lograr ganar su partido.



Ahora, el nivel de Millonarios no estuvo tan mal con las novedades que tuvo, pero el que más se destacó fue el arquero Álvaro Montero, quien terminó siendo la gran figura del equipo embajador frente a América.



Montero fue quien tuvo la mejor puntuación del equipo con un global de 7.2 y se dio gracias a sus cinco paradas (cuatro de ellas dentro del área) y un despeje por arriba, por lo que terminó siendo el mejor de todos los que jugaron, demostrando también su experiencia para sacar importantes balones.



Entre otras cosas esas cinco atajadas de Montero sobresalen frente a los siete tiros a puerta de América MG, por lo que lejos la actuación del arquero fue importante para no terminar con un peor resultado en Brasil.





​¿Cómo terminó Montero contra América MG?

​

Puntuación: 7.2

Paradas: 5

Atajadas dentro del área: 4

Despejes: 1

Toques: 39

Balones largos: 14