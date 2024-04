Sigue la mala racha: el anti récord de Alfredo Arias en Sudamericana

Alfredo Arias no se lleva nada bien con la Copa Sudamericana. Este jueves, el técnico uruguayo lideró la derrota de Independiente Medellín ante Always Ready en el estadio El Alto ubicado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.



El equipo no tuvo ideas para al menos empatar y con la caída es colero de su grupo y ahora está obligado a sumar de a tres si quiere seguir en la pelea por la clasificación a la siguiente instancia.



Pues bien, esta derrota significó su 11° en 13 partidos en las últimas ediciones del torneo de la Conmebol.

Su mala racha comenzó dirigiendo a Deportivo Cali en 2020 cuando cayó eliminado con Vélez Sarsfield en los octavos de final del torneo y en donde perdió tanto la llave de ida como la vuelta.



En 2021, con el cuadro azucarero cayó con Deportes Tolima en la fase preliminar del torneo. En la ida perdió 3-0 y en la vuelta sacó un empate 0-0.



Avanzando ya al año pasado, Arias dirigía a Peñarol de Uruguay y tuvo una nefasta actuación en el torneo. Derrotó a River Plate en la fase preliminar, pero luego perdió los seis juegos de la fase de grupos donde estaba con Millonarios, Defensa y Justicia y América Mineiro.



Luego, en la misma edición y tras ser despedido en el conjunto mirasol, Arias tomó las riendas del Medellín que había clasificado a octavos de final y allí quedó eliminado con San Lorenzo que le ganó ambos juegos.



Finalmente, a este anti récord se suma la derrota con Always Ready sufrida durante este 2024 y que deja en claro lo mal que le ha ido a Arias en este torneo recientemente.