Alfredo Arias tras triunfo de Medellín: ‘No era un partido más’

Independiente Medellín se quedó con sus primeros tres puntos en Copa Sudamericana ante César Vallejo, un duelo que alivia la situación del equipo que no la pasa bien tanto en este torneo como en la Liga Betplay.



El cuadro Poderoso tuvo tal vez su mejor presentación en el año, pero, aun así los errores defensivos en el equipo fueron evidentes ya que pasaron de un claro 3-0 a casi ser empatados.



Pues bien, finalizado el juego, Alfredo Arias dialogó con DSports y allí dejó sus sensaciones del duelo en el estadio Atanasio Girardot.

“El partido fue muy disputado. Normalmente no sale lo que uno planea, los jugadores hacen que todo salga bien. El equipo mereció más y hoy tuvimos efectividad y conseguimos un buen resultado”, comentó sobre el partido.



Luego, Arias, resaltó la importancia de este triunfo en la presente campaña: “No era un partido más y teníamos una presión importante sobre todo para los jugadores. Defendimos la dignidad de ser futbolista pese a que no pudimos entrenar por la cantidad de partidos. La efectividad y el resultado hacen que las cosas estén mejor.”



Ante la pregunta de la importante cantidad de goles recibidos en este año por parte del DIM mencionó: “No nos habían metidos tantos goles en un equipo que haya dirigido y seguro esto servirá para aprender de esos errores y mejorar esa faceta defensiva. Haremos cambios en algunas piezas. Yo entreno muy poco a mi equipo sobre todo para corregir cosas, pero el fútbol es así no hay margen para mejorar”.



Finalmente, se refirió a la situación de Daniel Londoño en el juego ante Jaguares: “Es triste es lo que pasa a Daniel y tiene todo el apoyo del plantel, pero como no hay pruebas no puedo juzgar y si lo hago sería una mala actuación de parte mía”.