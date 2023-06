Alberto Gamero habló de los lesionados: ‘No estaban al 100%’

Millonarios tuvo su primera caída en la Copa Sudamericana, en el duelo contra América Mineiro. El resultado fue engañoso, pues los azules intentaron, pero sin claridad y dejando espacios para que los brasileños tomaran un respiro en el certamen.



Alberto Gamero se refirió a la labor realizada en Belo Horizonte “El equipo tuvo personalidad, criterio, intentó con la posesión. Se cometen errores y nos cobraron. Hay tranquilidad que los muchachos que estuvieron, respondieron, jugamos un buen partido. Merecíamos un poco más, esto no es de merecimientos. Ellos aprovecharon las opciones, hicieron dos y fueron mejores en ese aspecto”.



“El primer tiempo fue plano, no teníamos velocidad y no hacíamos diagonales. Beckham era delantero cuando empezó, hizo bien las diagonales. Guerra fue explosivo y veloz, el segundo tiempo merecimos empatar por lo hecho. Nos deja ese sinsabor de jugar un partido como el de hoy” agregó sobre los cambios realizados.



Mencionó las complicaciones con las lesiones “Tuvimos días atípicos. Jugamos en Bogotá el sábado y llegamos al hotel casi a las 12 a cenar y levantarnos a las 4 de la mañana. Caso de Leo, Llinás, Arias, Mackallister se baja del avión en la madrugada y los otros pensamos que, con terapia, se iban a recuperar, pero no estaban al 100 para jugar”.



Concluyó “Fueron bajas importantes, no me gusta perder. Llevamos 34 partidos y hemos perdido cuatro, es bueno, no nos gusta caer y nos acostumbramos a eso. Hay que tener los pies sobre la tierra que los muchachos hoy dieron muestra que están compitiendo bien. No fuimos inferiores al rival, lo hicimos de tú a tú”.