Gamero se fue con frente en alto y cree que Peñarol no le regaló nada

Millonarios quedó a un paso de clasificar en el grupo F de Copa Sudamericana, luego de la importante victoria en El Campín por un marcador 3-1 a Peñarol, uno de los grandes favoritos de la zona del embajador.

Luego de este crucial juego que los deja con altas posibilidades de clasificar a la siguiente fase de Sudamericana, el técnico Alberto Gamero se fue tranquilo con el resultado y alto nivel que ofreció sus jugadores en una noche bogotana que complicó el juego por las fuertes lluvias.



Balance de partido: “fue un partido de dos facetas. Jugamos bien en la primera parte, seguridad en la parte defensiva y bien juego por las bandas. Cuando se reanudó le dije a ellos que ahí no se podía jugar fútbol, que había que jugar directo, no se podían hacer más de dos toques y que tocaba estar concentrados y lanzar bien"



Superioridad al rival: "Peñarol no vino a regalar nada, hicimos un buen partido y ganamos bien. Estamos tranquilos en este grupo y esperar a clasificar en estos dos partidos".



Labor de Beckham David: "hemos tenido la fortuna de que los que han entrado han respondido, no solo Paredes sino también Beckham. Los que han entrado han respondido y eso nos tiene muy contentos a nosotros. Esto es el día a día de ellos, el aprendizaje y el entender el juego cuando se necesita”.