Águilas declinó oferta de Santa Fe: así resolvió tema del estadio

Águilas Doradas jugará frente a Santa Fe en fase previa de Copa Sudamericana. Y aunque en el sorteo, el equipo antioqueño se quedó con la localía, no podrá usar su nido habitual. El estadio de Rionegro no cuenta con los parámetros que exige Conmebol.



Al cerrarse la puerta con el estadio Alberto Grisales, el elenco dorado salió a buscar alternativas para recibir a Santa Fe. El equipo bogotano ofreció El Campín, de Bogotá, pero la respuesta de Águilas fue negativa. Al no favorecerles, se lanzaron a tocar otras puertas.

Este domingo, en un comunicado prensa, el equipo de Rionegro informó que en los últimos días surgió la posibilidad de jugar en Valledupar, pero por tiempo no alcanzaban la revisión de Conmebol.



"Siempre se dejó claro que la intención de Águilas Doradas es siempre jugar en su nido", precisó el club. "Desafortunadamente el estadio no fue autorizado por Conmebol por temas de iluminación".



De igual manera, se refirió al 'NO' que le dio a Santa Fe tras ofrecerle El Campín: "Oferta que agradecimos pero no contemplamos, suponiendo nuestros intereses deportivos a lo que podría ser una oportunidad económica".



Finalmente, hicieron otras gestiones y resolvieron que los estadio Atanasio Girardot de Medellín y el Metropolitano de Itagüí serían inscritos ante Conmebol como posibles opciones de localía. El partido será el 8 de marzo, a la 7:oo pm.