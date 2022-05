Medellín naufragó en Manta frente a 9 de Octubre: análisis

El estadio Jocay de Manta fue el escenario para uno de los peores partidos del Deportivo Independiente Medellín en lo que va del año. Julio Comesaña tuvo un esquema de juego escaso, frente a un 9 de Octubre que venía en un mal momento deportivo, con muchos jugadores lesionados, pero quienes se aferraron a una idea que les sirvió para lograr su primer triunfo contra un equipo extranjero en la Copa Sudamericana. A continuación, cinco aspectos del flojo encuentro del poderoso en suelo ecuatoriano.

Muchos cambios en la nómina titular: Con un equipo mixto, Medellín afrontó el partido frente al 9 de Octubre. El planteamiento fue muy defensivo, quería emplear las transiciones, pero constantemente se estrellaron contra un muro del rival, quienes apelaron a ese juego fuerte y en muchos aspectos del juego no compitió. Al final, Julio Comesaña empleó varios cambios que no mejoraron el equipo, se nublaron después del tercer gol y al final terminaron sin Javier Méndez en el terreno de juego.



Escasez ofensiva: Una total desconexión en ataque, salvo el gol de Edwar López, con una genialidad de Andrés Ricaurte, los ataques del DIM eran estériles y sin mucha sorpresa. No se juntaban para elaborar y cuando lo estaban tratando de lograr, los cambios alteraron el ritmo de juego.



Jugadores con bajos niveles: Miguel Camargo, Edwar López, Juan Guillermo Arboleda, por citar algunos, son elementos que no andan en la misma sintonía con el resto del equipo. En el caso del panameño, hizo una de cal y una de arena con el golazo de tiro libre y el penal a los pocos minutos después que marcó la derrota. López anotó el gol, pero no marcó una mayor diferencia y Arboleda sigue cometiendo errores defensivos que comprometieron en dos de los tres goles de 9 de Octubre.



Malos planteamientos: Contra Guaireña, frente a Internacional y este partido con 9 de Octubre, la mala escogencia de la nómina y no tener una idea clara de juego, podría ir de la mano con el primer punto del análisis. Al final, hubo partidos en los que Medellín tuvo con qué ganar, pero no pudo. Quizás el único juego efectivo fue el que disputaron en el Atanasio. Ese fantasma de los partidos por fuera del escenario antioqueño, sacaron los peores rendimientos. Sin contar la mala gestión de emociones en muchos jugadores que eran llamados a imponer madurez y liderazgo.



Actitudes repudiables de los hinchas: Antes de comenzar la etapa complementaria, los hinchas del DIM que fueron a acompañar al equipo en Manta, continuaron la ‘pelea’ con el arquero Jorge Pinos que venía desde aquel partido en Medellín, donde el golero ecuatoriano manejó el partido, quemó tiempo e iba siendo la figura de ese partido, hasta el gol de Bryan Castrillón. Los objetos que lanzaron al terreno de juego, impactaron sobre el jugador y a partir de ahí, tuvo licencia para perder tiempo, tirarse al piso y apagar el ímpetu que Medellín había tenido por momentos en el segundo tiempo. Los aficionados se dejaron calentar por el ‘show’ que montó el ‘30’.



Otro dato no menor, la actuación del árbitro boliviano Ivo Méndez, fue muy permisivo, le costó impartir justicia en el partido y cuando quiso impartir justicia, era demasiado tarde. Su inexperiencia le pasó factura.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8