9 de Octubre, el histórico ecuatoriano que busca reverdecer sus gestas

Aunque es su primera participación en la Copa Sudamericana y es un equipo que está compitiendo en la Liga Pro de Ecuador desde 2020, 9 de Octubre es un conjunto histórico del vecino país, quienes jugarán por primera vez un torneo oficial en Colombia, cuando este jueves enfrenten al Deportivo Independiente Medellín, en duelo por la segunda fecha del grupo E.

Conocido como el ‘súper 9’ o el equipo ‘patriota’, 9 de Octubre fue fundado el 18 de abril de 1926, aunque sus actividades deportivas iniciaron en 1912 como un equipo de fútbol guayaquileño, llamado Club Sport 9 de Octubre. El nombre del equipo es en honor a la fecha de la Independencia de Guayaquil, el 9 de octubre. Además, los colores celeste y blanco de su camiseta se deben a que comparte los de Guayaquil.



Su disciplina principal es el fútbol en el que es parte de la Serie A de Ecuador desde 1962. Actualmente participa en la Liga Pro de Ecuador. Sus máximos logros han sido los subcampeonatos del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol en 1965, 1983 y 1984.



Desde 2021, el club juega de local en el Estadio Modelo Alberto Spencer, ubicado en la Avenida de las Américas al norte de la ciudad de Guayaquil, aunque alternará algunos partidos en el Estadio Los Chirijos de Milagro. Para esta Copa Sudamericana, se fueron a jugar a Manta, debido a problemas de iluminación en el estadio Alberto Spencer.



Entre sus jugadores más destacados están el arquero Jorge Pinos, campeón de la Copa Sudamericana con Independiente del Valle, el colombiano Harrison Mojica, ex Millonarios y Jaguares, el uruguayo Mario Da Luz, quien anotó el doblete de su equipo frente al Internacional de Brasil y los panameños Ricardo Phillips y Newton Williams.



Su máximo accionista y presidente honorario es Abdalá Bucaram, conocido como ‘Dalo’, quien, a sus 40 años, fue futbolista, político y desde 2019 es dirigente deportivo de este club guayaquileño. “9 de Octubre es un equipo con mucha historia en la época de los 70 y 80’s, jugaron mundialistas como Jairzinho. El equipo consiguió ser protagonista, pero en 1995, el equipo sufrió el descenso a la Segunda División, quedándose 24 años aproximadamente. En el 2019 nos hicimos cargo del club, lo ascendimos a la Serie B y tras la pandemia, ascendimos a la Primera División. Es un proyecto deportivo exitoso en tan poco tiempo. Otros equipos del ascenso han demorado entre cinco a seis años para afianzarse en la máxima categoría. En dos años conseguimos dos ascensos y confiamos seguir construyendo este proceso de manera sólida y que en el futuro pueda financiarse con jugadores de su cantera”, expresó el directivo, en diálogo con ‘Múnera Eastman Radio’. ‘Dalo’ es recordado en Colombia por haber sido involucrado en un atentado sufrido por el técnico Hernán Darío Gómez, por no convocarlo al Mundial sub 20 de Argentina, en 2001, cuando Dalo jugaba para Santa Rita.



Pero volviendo al tema deportivo, Bucaram habló sobre lo clave que es el técnico Juan Carlos León para el desarrollo del proyecto en el 9 de Octubre. “Uno de los propósitos de tener al técnico Juan Carlos León, es promocionar jugadores juveniles y desarrollar un modelo de gestión deportiva integral. Estuvo durante 10 años en Independiente del Valle, siendo campeón en todas las categorías juveniles. Cuando llegamos, no encontramos jugadores, vamos creciendo y estamos contentos con el trabajo de él, si bien es cierto que no hemos tenido un buen comienzo, este proyecto no se guía por emociones y vamos con desarrollo. Desde mi parte, mezclo mi conocimiento como ex jugador de fútbol, con la gerencia deportiva, la educación, el mercadeo. El dirigente deportivo en Europa va a la universidad, hacen maestría y combinan la formación deportiva con la educativa”.



El dirigente elogió al DIM y aunque le tiene mucho respeto, su equipo no tiene techo y buscará dar la sorpresa en el grupo, sueñan en grande y quieren ser protagonistas de la Copa Sudamericana. “Independiente Medellín es un equipo muy popular en su ciudad, con una gran hinchada, es importante en Colombia y en el exterior. Tanto ellos, como Internacional de Brasil son los candidatos a ganar el grupo, pero en la cancha, si un equipo está bien preparado, la historia no juega, somos 11 contra 11 y el que sea más fiel a lo que entrena cada día, el que va a tener a favor va a ser ese club. Fuera de la cancha, practicamos una buena política de paz, con buenas relaciones en nuestros rivales, pero en la cancha, dejamos todo y vamos a ir a buscar los tres puntos en cada cancha que disputemos, es el grupo de la muerte”.



Finalmente, Bucaram se refirió a la imposibilidad de jugar como local en el estadio Modelo Alberto Spencer y la razón por la cual se fueron a jugar a Manta. “Habitualmente, jugamos en el estadio Modelo Alberto Spencer Herrera de Guayaquil, con una capacidad entre 45 a 50.000 espectadores, es un estadio importante que estuvo muchos años abandonado, lo hemos habilitado poco a poco bajo nuestra gestión. Lastimosamente, la inversión no fue suficiente en el tema de las luminarias, para actualizarlas en los estándares que pide la Conmebol. Dentro de nuestro proyecto, tenemos unas políticas de inversiones inteligente. Somos el equipo de menor presupuesto en toda la Liga Ecuatoriana, el año pasado estuvimos a tres puntos de jugar una final. Tampoco nos ayudaron las autoridades, para un equipo importante de Guayaquil, era importante jugar un torneo internacional en nuestro estadio, pero ya lo superamos y decidimos irnos a jugar a Manta, nos han tratado muy bien, no nos quejamos. Si uno quiere ser campeón de un torneo, hay que jugar donde sea. Somos un equipo sin estrellas, obreros, guerreros y buscaremos ser protagonistas en este torneo”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8