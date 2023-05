Beckham Castro, Arias y Giraldo: las claves del triunfo de Millonarios

Millonarios dio un paso importante en su búsqueda de clasificar a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana. Este miércoles, el equipo embajador derrotó a Peñarol en Bogotá y llegó a diez puntos en la tabla. Los dirigidos por Alberto Gamero no solo se reafirmaron en la cima del Grupo F, sino que no sintió bajas de peso como las de Daniel Cataño, Juan Carlos Pereira o Luis Carlos Ruiz.



En El Campín, hubo varios puntos altos en todas las líneas:

Álvaro Montero: no tuvo sobresaltos en el partido y en las dos ocasiones en las que debió intervenir, puso firmes sus manos para evitar el gol de Peñarol.



Elvis Perlaza: estuvo claro en la entrega del balón a sus compañeros y con su velocidad, se complementó muy bien por la banda. Además, fue seguro en los cierres y completó varias recuperaciones en propio campo.



Andrés Llinás: no fue el mejor partido para el central bogotano. Fue protagonista en el gol de penal de Matías Arezo al cometer una falta evitable dentro del área. Tammbién, jugó casi todo el segundo tiempo condicionado con la amarilla.



Juan Pablo Vargas: nuevamente fue el líder en el fondo del cuadro embajador. Tuvo su chance de marcar gol pero el remate se fue desviado. Fue reemplazado en el reinicio del partido tras la suspensión.



Jorge Arias: partidazo del defensor central reconvertido a lateral. Fue fundamental en la victoria con su gol en el primer tiempo que abrió el marcador. Además, en fase defensiva no fue superado.

Daniel Giraldo: el volante se encargó de darle salida al equipo desde el fondo, tuvo 100% de efectividad en barridas (2/2) y un alto acierto de pases a sus compañeros (80%).



Stiven Vega: el centrocampista aún intenta recuperar su mejor nivel. En El Campín fue uno de los puntos más bajos de Millonarios, perdió balones en zonas peligrosas e interrumpió el juego con faltas en varias oportunidades.



Luis Paredes: fue le jugador más peligroso de Millonarios durante el partido. El extremo de 21 años fue fundamental en el gol en contra que puso al conjunto local en ventaja por 2-0 y selló la victoria con su tanto en el minuto 29'.



David Macalister Silva: Contó con opciones para dejar su hella en el marcador pero no tomó buenas decisiones de cara al arco. El capitán realizó un pase clave y superó el 90% de efectividad en pases a sus compañeros. Nuevamente, fue el enganche entre todas las líneas del equipo.



Beckham David Castro: El juvenil comienza a dar destellos. Su asistencia en el gol de Jorge Arias fue fundamental para que Millonarios se llevara tres puntos ante su gente.



Leonardo Castro: mostró buenos movimientos entre líneas para abrir espacios a sus compañeros y se salió de la referencia de sus marcas en varias oportunidades. Fue importante en la jugada del segundo gol del equipo bogotano. Solo le faltó el gol.

Los que entraron:



Omar Bertel: Se ubicó en el costado y provocó que Arias regresara a su posición natural tras la reanudación del partido. No fue determinante aunque se sumó al ataque en las pocas chances que generó el equipo en la segunda mitad.



Fernando Uribe: reemplazó a Leo Castro y tuvo una chance para marcar pero no pudo terminarla de buena manera.



Yuber Quiñones: fue el reemplazante de Beckham Castro en el minuto 69. Se ubicó por la banda y se movió a las espaldas del lateral para ofrecerse como opción de pase.



*Larry Vásquez y Edgar Guerra solo jugaron algunos segundos en el tiempo de reposición.